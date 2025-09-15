"صيغة سحرية" جنّبت لبنان مأزقاً خطيراً (الجمهورية)

وفي هذا السياق، لاحظت هذه المصادر أنّ "أركان السلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنوا في الأسابيع من العثور على الصيغة السحرية التي جنّبت مأزقاً خطراً يتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح في يده. ذلك أنّ أحداً لم يكن يصدّق أنّ سيتمكن من الخروج سالماً من هذا ، في ظل ضغط خارجي قاسٍ يمارسه الأميركيون على لبنان، في مقابل ضغط معاكس يمارسه في الداخل".وتشير معلومات المصادر، إلى "وجود اتفاق ضمني بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة على ضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلد، مهما ارتفعت حرارة التوترات وازدادت الضغوط على أهل الحكم، وهذا ما تجلّى بكثافة الاتصالات بين هؤلاء في الأيام الاخيرة، والاتفاق ضمناً على علاقات طبيعية بين القوى كافة، وخصوصاً بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى السياسية المؤيّدة لحصر السلاح، تحت سقف التفاهم على منع التصادم الداخلي، سياسياً وأمنياً".