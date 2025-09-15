فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل

توضيحاً لما صرّح به وزير المالية الصديق ياسين جابر في حديث تلفزيوني البارحة .
إن القانون الذي قدمته تحت عنوان " حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل اموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق… pic.twitter.com/YVVluhjFXs
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 15, 2025
التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .