فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل

إن القانون الذي قدمته تحت عنوان " حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل اموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق…

"توضيحاً لما صرّح به الصديق في حديث تلفزيوني البارحة، إن القانون الذي قدمته تحت عنوان " حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل اموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة افرقاء هم المصارف ، والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع .فإقتضى التوضيح."