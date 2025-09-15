"إملاءات خارجية تحت عنوان حصرية السلاح".. مواقف جديدة لحزب الله!

اعتبر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الحاج حسين ، أن "إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 بالمئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه بهذا الشأن".





واضاف أنه "عندما قلنا إن قرار نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأنه يضع في مهب الرياح التي يريدها المستكبر العالمي وتريدها أهواؤه المبنية على أحقاد قديمة".



ولفت إلى أن "المواقف الرائدة والحازمة للرئيس والوحدة بين حركة أمل وحزب عززت موقفنا السياسي الثابت"، مشدداً على أنه "لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً".



وأشار إلى أن "موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء".



وقال: "أذكّر أنفسنا والحكومة وقادة هذا البلد أنه لدينا أساسية يجب معالجتها، على رأسها وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل عن التراب اللبناني المحتل وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى".



وتابع "لبنان من حيث موقعه الجغرافي ما زال في مهبّ العاصفة، فهو على تخوم فلسطين المحتلة بوجود عدوّ إسرائيلي لا يكف عن اعتداءاته ومشروعه التوسّعي الكبير، لذا علينا تجنيد أنفسنا ومجتمعنا والحكومة للتعاضد ومقاومة المحتلّ".



ولفت إلى أنه "إذا بقيت حكيمة بلغتها وبممارساتها على ، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد".



وشدد على أن "أصحاب الوصاية كانوا يعملون في الليل والنهار لإقصاء عن الحكومة، وعليه فإن وجودنا داخل الحكومة أمر جيّد وإيجابي، مع المقارعة من داخل الحكومة وخارجها والوقوف كسدّ منيع داخل الحكومة وخارجها".