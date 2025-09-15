الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

روّجا المخدرات في المتن.. وفرع المعلومات يوقفهما بالجرم المشهود

2025-09-15 | 05:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
روّجا المخدرات في المتن.. وفرع المعلومات يوقفهما بالجرم المشهود
روّجا المخدرات في المتن.. وفرع المعلومات يوقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصّة في المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّجَيْن وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتيهما، ويدعيان:

ظ. ح. (مواليد عام 1988، سوري)
خ. أ. (مواليد عام 1979، سوري)
بتاريخ 23-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامهما بترويج المخدرات، على متن سيارة نوع شيفروليه لون أزرق تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

/25/ كبسولة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين عليها لاصق بألوان مختلفة (أحمر، أبيض، أسود، أخضر) ومدوّن عليها عبارات مختلفة (جواد) قشوة (- JAWAD – g1)
/20/ حبة مخدرة نوع ترامادول، وزجاجتا كيتامين
مظروفان بداخلهما مادة حشيشة الكيف، وآخران يحتويان على “الماريجوانا”
هاتفان خلويّان، ومبلغ ماليّ، وورقة من فئة /100/ دولار مزيّفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
مقالات ذات صلة
روّجا المخدرات في المتن.. وفرع المعلومات يوقفهما بالجرم المشهود

محليات

قوى الأمن الداخلي

توقيف

مخدرات

فرع المعلومات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان يحبط عملية تهريب كبتاغون الى السعودية
الرئيس جوزاف عون وصل إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة
07:23

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .

07:23

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد تنقل التفاصيل من القمة العربية الإسلامية في الدوحة
07:31
كنعان بعد لجنة المال: اقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
07:29
الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة
07:23
الأمير تميم للرئيس عون: نؤكد وقوف قطر إلى جانب لبنان وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه
07:03
الرئيس عون: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق
07:02
الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفها
07:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025