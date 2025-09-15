لبنان يحبط عملية تهريب كبتاغون الى السعودية

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .