محليات

كوكايين وإطفاء.. ما القصة؟

2025-09-15 | 11:34
كشفت معلومات عن وجود تعاطي مخدّرات في فوج إطفاء بيروت، وعلى اثر ذلك تحقق المديرية بهذه المعلومات بانتظار تحرك ووزير الداخلية.

شاهد الفيديو:

محليات

كوكايين

ممنوعات. فوج الاطفاء

Aljadeed
في المرات المقبلة.. خلف الحبتور سيلتقي بري (النهار)
وزير المالية ياسين جابر لـوهلق شو: دعم للجيش اللبناني متوقع قريباً من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة

كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)
Play
كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)

مقطع فيديو من داخل سيارة أثناء مرورها في نفق نهر الكلب، يظهر النفق مضاءً بالكامل بعد أن ظل لعدة أشهر مظلماً بدون أي إضاءة. أمر لفت انتباه المارة وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

شاهد الفيديو:

ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"
ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة حربية أغارت على مقرّ قيادة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، معتبراً أن وجود المقر هناك يشكّل خرقاً للتفاهمات بين الجانبين.

