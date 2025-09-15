كوكايين وإطفاء.. ما القصة؟

مقطع فيديو من داخل سيارة أثناء مرورها في نفق نهر الكلب، يظهر النفق مضاءً بالكامل بعد أن ظل لعدة أشهر مظلماً بدون أي إضاءة. أمر لفت انتباه المارة وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.



شاهد الفيديو: