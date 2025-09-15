كوكايين وإطفاء.. ما القصة؟

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
مقطع فيديو من داخل سيارة أثناء مرورها في نفق نهر الكلب، يظهر النفق مضاءً بالكامل بعد أن ظل لعدة أشهر مظلماً بدون أي إضاءة. أمر لفت انتباه المارة وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.شاهد الفيديو:
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة حربية أغارت على مقرّ قيادة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، معتبراً أن وجود المقر هناك يشكّل خرقاً للتفاهمات بين الجانبين.