الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

2025-09-16 | 02:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير
على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

 "ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وصيانة على الأوتوستراد الساحلي، الممتد من نهر إبراهيم حتى المدفون، على المسلكين الشرقي والغربي.
وفي هذا الإطار، ستُنفّذ أعمال تحضير وتزفيت للمسلك الغربي الممتد من المنصف حتى نهر إبراهيم، بالإضافة إلى ترسيم الخطوط الوسطية والجانبية للأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 11:00 من تاريخ اليوم 16-9-2025 ولغاية الساعة 17:00 يوميًا، باستثناء يومي السبت والأحد، ولحين الانتهاء من الأعمال.
ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير من الأوتوستراد إلى الطريق البحرية باتجاه بيروت.
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب سليم عون لـ #الجديد: لن نسمح لأي سبب أن يكون عائقاً بتأجيل الانتخابات النيابية "ولو فينا نبكرها كان أفضل"
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

اقرأ ايضا في محليات

لاريجاني في الرياض
06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
Play
05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير العدل عادل نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا
07:49
لاريجاني في الرياض
06:32
شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
05:49
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
05:36
بلدية لبنانية تُخصص غرفة لمكافحة الفساد (صور)
05:16
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
04:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025