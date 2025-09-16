على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة ما يلي:

"ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وصيانة على الأوتوستراد الساحلي، الممتد من حتى ، على المسلكين الشرقي والغربي.

وفي هذا الإطار، ستُنفّذ أعمال تحضير وتزفيت للمسلك الممتد من المنصف حتى نهر إبراهيم، بالإضافة إلى ترسيم الخطوط الوسطية والجانبية للأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 11:00 من تاريخ 16-9-2025 ولغاية الساعة 17:00 يوميًا، باستثناء السبت والأحد، ولحين الانتهاء من الأعمال.

ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير من الأوتوستراد إلى الطريق البحرية باتجاه .

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور".