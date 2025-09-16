الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك

2025-09-16 | 03:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لقاء بيئيّ في &quot;وطن الإنسان&quot; جمع افرام والزين ويزبك
لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك

عُقد اجتماع في مقر "مشروع وطن الإنسان" بدعوة من النائب نعمة افرام، حضرته وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ورئيس لجنة البيئة النيابيّة النائب غياث يزبك، والخبير في شؤون الطاقة المستدامة المهندس ربيع الأسطا، والخبير في إنتاج الوقود الحراري المستخرج من النفايات (RDF) المهندس غسان برمانا، إلى جانب المستشارة في وزارة البيئة الدكتورة أليز نجيم، وعدد من الإعلاميين المتابعين، ومنهم: بسام أبو زيد، لور سليمان، مارلين وهبة، سعد الياس، ندى صليبا، طوني بولس، أسعد بشارة، وعمر الراسي، إضافةً إلى أعضاء من المجلس التنفيذيّ للمشروع.

تمحور اللقاء حول استخدام الوقود الحراريّ المستخرج من النفايات (RDF) كمدخل أساسيّ للمساهمة في الحل الشامل لأزمة النفايات، وتخلله نقاش موسّع حول المسار المطلوب اتّخاذه للشروع في المعالجة.
 
بعد افتتاحه لجلسة العرض والنقاش، أكّد النائب نعمة افرام أنّه "مع مواجهة كل حلّ يُطرح بجدار من الملاحظات والاعتراضات، لا بد من أن نبدأ بخطوة تليها أخرى، وإن استلزم الأمر تعديلا لاحقاً، لكن لا يمكن القبول بأن يبقى ملفّ النفايات عالقاً. ترك الأمور على حالها يعني تفاقم الأزمة وبقاء الوضع كارثيّاً، خصوصاً في ما يتعلّق بالنفايات الصلبة التي لن تجد حلاً من دون خطة واضحة".
وأضاف: "من المعيب أن تكون الدولة في يومنا هذا عاجزة عن رفع النفايات عن الطرقات، أو أن تلجأ إلى ردمها في البحر كأحد أسوأ الحلول".
وشدّد على إصراره في المضي نحو حلّ جذريّ، مذكّراً بأنه تقدّم باقتراح قانون لاعتماد الـRDF بنسبة 30% من النفايات، بحيث يتم تحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يساهم في معالجة جزء كبير من الأزمة ويضع لبنان على سكة الحل المستدام".
كما عرض تجربته مع معمل غوسطا الذي أنشأه إثر أزمة النفايات الكبرى 2007-2008، حيث أثبت نجاح تحويل النفايات إلى طاقة، غير أنّ التجربة اصطدمت بعقبات في التمويل لم تستطع البلديات تخطيها نتيجة الديون المتراكمة عليها نتيجة عقود غير شفافة مع شركات خاصة، إضافة الى سوء إدارة الدولة للملف ككل.

من جهتها، اعتبرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أنّ أزمة النفايات هي "مشكلة إدارة وحوكمة وتمويل"، كاشفة عن إطلاق مسار تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، على أن يُدرج قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء لتشكيل مجلس إدارتها.
وفي ما خصّ التمويل، أوضحت أنّ "كل شيء يُسدّد اليوم عبر خزينة الدولة"، فيما لم يُقر حتى الآن قانون استرداد الكلفة (المادة 28)، على الرغم من أنّ الرسوم المقترحة "رمزية جداً". 
وأشارت إلى أنها قدّمت صيغة معدّلة تراعي هواجس البلديات وتمنحها مرونة أكبر في تغطية كلفة إدارة النفايات في نطاقها.
أما في موضوع تشغيل معامل الفرز، فرأت أنّ عدداً كبيراً منها أُدير بشكل غير سليم، ما أدّى إلى رمي النفايات في المطامر من دون معالجة. 
وشددت على ضرورة تحديث التكنولوجيا المعتمدة، معتبرة أنّ وجود خط خاص لإنتاج الـRDF ليس عبئاً، بل مدخلاً للحلّ المستدام، وخصوصاً في معامل الإسمنت التي ما زالت تعتمد على الفحم الحجري.

بدوره، أكد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان ليست في القوانين بل في تطبيقها"، لافتاً إلى أنّ سوء إدارة الدولة للمرافق العامة عمّق فجوة الثقة مع المواطنين.
وأشار إلى أنّ لبنان يعاني من نحو 1300 موقع اشتعال للنفايات بشكل متواصل، فيما يُواجَه أي مشروع للحلّ برفض شعبي يعرقل إقامة حلول نموذجية. 
ورأى أنّ "تطبيق قانون مَن يلوِّث يدفع، وتعديل المادة 28، يشكّلان خطوة أساسية نحو طيّ صفحة الفوضى ووضع الدولة على السكة الصحيحة".

في الختام، وبعد تقديم عروض عن كيفية استخدام الوقود الحراري المستخرج من النفايات، ومساره، وانعكاسه الإيجابي على الحل الشامل لأزمة النفايات،  خلص الاجتماع إلى التأكيد أنّ التشريعات المقترحة، ولا سيما قانون الـRDF  وقانون استرداد الكلفة، تشكّل قاعدة متينة للانطلاق في مسار الحلّ، مع التشديد على إشراك القطاع الخاص واتحادات البلديات في التمويل والتنفيذ، بما يضع أزمة النفايات على خطّ المعالجة العملية.
وقد تقرّر استمرار الاجتماعات والمشاورات مع المعنيين والاختصاصيين للبدء بالحل انطلاقا من تحويل النفايات الصلبة الى وقود حراري.
مقالات ذات صلة
لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك

محليات

نعمة افرام

نعمة افرام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
النائب سليم عون لـ #الجديد: لن نسمح لأي سبب أن يكون عائقاً بتأجيل الانتخابات النيابية "ولو فينا نبكرها كان أفضل"

اقرأ ايضا في محليات

لاريجاني في الرياض
06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
Play
05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير العدل عادل نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا
07:49
لاريجاني في الرياض
06:32
شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
05:49
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
05:36
بلدية لبنانية تُخصص غرفة لمكافحة الفساد (صور)
05:16
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
04:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025