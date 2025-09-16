الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر

2025-09-16 | 13:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر
نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر


يمكن القول إن الحكومة اعطت اليوم الضوء الاخضر للبحث بقانون الانتخابات النيابية بعدما كانت النقاشات على طاولة اللجان النيابية قد تفرملت نتيجة الخلافات الكبيرة بين مختلف الاحزاب.

وقد شرحت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون الانتخابات النيابية للوزراء الاصلاحات التي يفترض القيام بها من دون ان يتطرق مشروع القانون الى تعديل في النظام الانتخابي المعتمد.
واشارت مصادر سياسية للجديد الى أن انسحاب وزير العدل عادل نصار من الجلسة اعتراضا دليل على الخلاف حول اقتراع المغتربين ومحاولة من الحكومة لرمي الكرة في ملعب المجلس النيابي. وبرز ذلك من خلال رفض رئيس الحكومة اقتراح نصار إرسال مشروع قانون قدمته كل من القوات اللبنانية والكتائب الى المجلس النيابي ينص على انتخاب المغتربين للمقاعد المئة والثمانية والعشرين على صعيد الاتصالات الدولية.

وبعد اللقاءات التي اجراها رئيس الجمهورية على هامش مشاركته في القمة العربية تتواصل الاتصالات من اجل عقد مؤتمر بيروت في تشرين وتشير معلومات الجديد الى ان نصائح سمعتها الحكومة اللبنانية بالتروي في عقد هكذا مؤتمر ما لم تكن نتائجه مؤكدة.
ويبقى التعويل على الموقف الفرنسي الذي ينشغل في الفترة المقبلة باعلان فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مصادر ديبلوماسية فرنسية قالت للجديد إن الاولوية الفرنسية والاتصالات الديبلوماسية في المرحلة المقبلة ستنصب على اعلان الاعتراف بدولة فلسطين إلا ان ذلك لا يعني عدم ايلاء الملف اللبناني الاهتمام المطلوب.
وافادت المصادر بان فرنسا تعمل مع المملكة العربية السعودية والعديد من الدول لاشراك دول المنطقة والشركاء الاوروبيين في حل الدولتين الذي هو الحل الوحيد لوقف الحرب في غزة وارساء السلام في المنطقة.
 
واوضحت ان الاقتراح الفرنسي يقوم على وقف اطلاق النار في غزة واطلاق الرهائن وبدء دخول المساعدات الانسانية وعودة الغزيين الى ديارهم الا ان المصادر لفتت الى ان لا مكان لحركة حماس في اي حل انما الاتصالات تتمحور حول ضرورة استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع بعد تشكيل نفسها من خلال اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2026 وقد بحث الرئيس ايمانويل ماكرون ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك حصل بين عباس وولي العهد السعودي. 
وتقول المصادر إن حماس تتحمل مسؤولية ما حصل في قطاع غزة وهي تتصرف بقلة مسؤولية تجاه سكان القطاع  ولا مكان لها في اي تسوية او حل وتختم المصادر ان فرنسا تعلم بصعوبة المهمة وان اي حل يبقى رهن قرار الادارة الاميركية وخصوصا لجهة وقف تصدير السلاح الى اسرائيل ومن المفترض ان يلعب الرئيس الاميركي دورا اكبر في هذا المجال.
وفي شأن اخر أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس"، بأنه "تجري حاليا التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان في أواخر تشرين الثاني، والتي ستكون أول زيارة له إلى الخارج".
 
مقالات ذات صلة
نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة
15:11

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

15:11

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
14:49

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

14:49

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!
14:36

اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

أحيا التنظيم الشعبي الناصري في صيدا الذكرى السنوية لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمهرجان أقيم في ساحة الشهداء تحت شعار "ذكرى الانطلاقة... عهدٌ يتجدّد بأن النضال باقٍ ما بقي الوطن".

14:36

اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

أحيا التنظيم الشعبي الناصري في صيدا الذكرى السنوية لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمهرجان أقيم في ساحة الشهداء تحت شعار "ذكرى الانطلاقة... عهدٌ يتجدّد بأن النضال باقٍ ما بقي الوطن".

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة
15:11
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
14:49
اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!
14:36
مصادر دبلوماسية للجديد: لا مكان لحركة حماس في أيّ حل إنما الاتصالاتُ تتمحور حول ضرورة استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع
13:26
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: فرنسا تعمل مع المملكة العربية السعودية والعديد من الدول لإشراك دول المنطقة والشركاء الأوروبيين في حلّ الدولتين الذي هو الحلّ الوحيد لوقف الحرب في غزة وإرساء السلام في ال
13:25
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: الأولوية الفرنسية والإتصالات الدبلوماسية في المرحلة المقبلة ستنصبّ على إعلان الاعتراف بدولة فلسطين إلَّا أنّ ذلك لا يعني عدم ايلاء الملفّ اللبناني الاهتمام
13:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025