الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

2025-09-16 | 00:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مخاوف من &quot;تطورات دراماتيكية&quot; على جبهة لبنان! (الجمهورية)
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

عبّر مسؤول أممي لصحيفة الجمهورية، من "مخاوف جدّية مما سمّاها تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان"، محذّراً من انّ "انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية".

وضمن الإطار نفسه، يصبّ تقدير مرجع سياسي، حيث يؤكد للجمهورية، أنّ "ما نسمعه من تأكيدات من قبل الأميركيين بالحفاظ على استقرار لبنان ومنع انزلاق الامور إلى توترات، نرى نقيضها على الأرض، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، وآخرها يوم أمس، باستهداف سيارة مدنية عند مدخل بلدة ياطر الجنوبية، ما أدّى إلى استشهاد شخص، دون ان يرفّ جفن للمجتمع الدولي او للجنة الخماسية ورعاتها، وترسل في الوقت ذاته إشارات صريحة ومتتالية، تعكس ما تبيته للبنان، وآخرها المناورة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الآونة الاخيرة في منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، وتحاكي اقتحامات لقرى لبنانية".

ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة العدوان المحتمل، وما إذا كانت المنطقة على شفير حرب واسعة، قال المرجع عينه مستغرباً: "حرب واسعة، بين مَن ومَن، هناك طرف وحيد يحارب الجميع، اي إسرائيل التي تفتعل الحروب في كل اتجاهات المنطقة على طريق إنفاذ مشروعها لتسيّد منطقة الشرق الأوسط، وستبقى ممعنة بذلك طالما تغطيها الدول الكبرى وطالما يقابلها جو عربي مريض مستسلم لها".
 
 
 
مقالات ذات صلة
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

محليات

لبنان

صحيفة الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)

اقرأ ايضا في محليات

لاريجاني في الرياض
06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

06:32

لاريجاني في الرياض

وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
Play
05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

05:49

شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)

ظهر شبيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقاطع فيديو، على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق، ما أثار الدهشة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينهما.

وتبيّن لاحقاً، أنه رجل دين، يُدعى "سعيد العميد الأعرجي" وغالباً ما يظهر في المناسبات الدينية، ويجول بين المواكب.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير العدل عادل نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا
07:49
لاريجاني في الرياض
06:32
شبيه "نصرالله".. يظهر! (فيديو)
05:49
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
05:36
بلدية لبنانية تُخصص غرفة لمكافحة الفساد (صور)
05:16
عصابة تخطف وتطلب فدية.. بقبضة قوى الأمن
04:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025