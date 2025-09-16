مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

عبّر مسؤول أممي لصحيفة الجمهورية، من "مخاوف جدّية مما سمّاها تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان"، محذّراً من انّ "انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية".

وضمن الإطار نفسه، يصبّ تقدير مرجع سياسي، حيث يؤكد للجمهورية، أنّ "ما نسمعه من تأكيدات من قبل بالحفاظ على استقرار ومنع انزلاق الامور إلى توترات، نرى نقيضها على ، حيث تستمر في اعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، وآخرها يوم أمس، باستهداف سيارة مدنية عند مدخل بلدة ياطر الجنوبية، ما أدّى إلى استشهاد شخص، دون ان يرفّ جفن للمجتمع الدولي او للجنة ورعاتها، وترسل في الوقت ذاته إشارات صريحة ومتتالية، تعكس ما تبيته للبنان، وآخرها المناورة العسكرية التي أجراها الجيش في الآونة الاخيرة في منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، وتحاكي اقتحامات لقرى لبنانية".



ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة العدوان المحتمل، وما إذا كانت المنطقة على شفير حرب ، قال المرجع عينه مستغرباً: "حرب واسعة، بين مَن ومَن، هناك طرف وحيد يحارب الجميع، اي إسرائيل التي تفتعل الحروب في كل اتجاهات المنطقة على طريق إنفاذ مشروعها لتسيّد منطقة ، وستبقى ممعنة بذلك طالما تغطيها الدول الكبرى وطالما يقابلها جو مريض مستسلم لها".