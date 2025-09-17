الأخبار
اعتراض دورية "يونيفيل" في الزرارية (صورة)

2025-09-17 | 04:23
اعتراض دورية &quot;يونيفيل&quot; في الزرارية (صورة)
اعتراض دورية "يونيفيل" في الزرارية (صورة)

أفاد مراسل الجديد بان أهالي بلدة الزرارية إعترضوا دورية تابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" كانت تتجول داخل البلدة دون مرافقة الجيش اللبناني

اعتراض دورية "يونيفيل" في الزرارية (صورة)

محليات

الزرارية

الجنوب

لبنان

اليونيفيل

مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد
مراسل الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية
06:04

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية

قال الرئيس جوزاف عون إنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".

06:04

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية

قال الرئيس جوزاف عون إنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"
05:44

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"

وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

05:44

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"

وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان
05:21

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.

05:21

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية
06:04
بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"
05:44
تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان
05:21
العسكريون المتقاعدون يواصلون احتجاجاتهم
05:16
مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد
04:29
مراسل الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا
04:23
