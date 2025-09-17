اعتراض دورية "يونيفيل" في الزرارية (صورة)

قال الرئيس جوزاف عون إنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".
وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.