حضر التوقيع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، نائب المدير العام
لشركة ليبان بوست شادي مغامس، رئيس مصلحة الديوان
في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف كريستينا نعمة وعدد من المعنيين من الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه، في إطار خطة وزارة الداخلية
والبلديات لتحديث الإدارة وتيسير أمور
المواطنين وتخفيض كلفة إنجاز الخدمات عنهم.
وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات البدء باستقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب ليبان بوست اعتبارا من يوم غد الخميس 18 ايلول 2025، لإنجاز الخدمات الآتية:
-
نقل ملكية سيارات السياحة الخصوصية والدراجات النارية المسجلة سابقا في كل من الدكوانة وجونية.
-
تجديد رخص السوق الخصوصية والعمومية.
هذا وسيتم الإعلان تدريجيا عن الخدمات اللاحقة التي يمكن إنجازها عبر مكاتب ليبان بوست.
وذكّرت الهيئة المواطنين أنه يمكنهم إنجاز معاملاتهم، إضافة الى خدمة شركة ليبان بوست، إما عبر الحضور شخصيا الى مراكز الهيئة وإما عبر الموّكل منهم قانونا لإنجاز المعاملات من خلال حجز موعد مسبق عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة tmo.gov.lb .