في ذكرى "البيجر".. رسالة من نعيم قاسم للجرحى

أكد لحزب ، الشيخ نعيم قاسم، أن جرحى "البيجر" هم رواد البصيرة ومفتاح الأمل وعشق الحياة الأبدية في طاعة الله تعالى، مشدداً على أنهم يمثلون النور الذي يُظهر الطريق، والحياة التي تمنح النبض الحقيقي للاستمرار.



وأضاف قاسم في له، أن "الجرحى أصبحوا المعلمين والمربين وهداة الطريق، لأنهم قدّموا ولا يزالون مستمرين في العطاء، لافتاً إلى أنهم يتعافون من جراحهم ويتعالون عليها، وهذا هو الأهم. ورأى أن هؤلاء الجرحى اجتازوا امتحاناً واختباراً ونجحوا فيهما، وهم يعيشون نهوض مفعمة بالأمل بالمستقبل وبسلامة المسار".



وأوضح أن "الجرحى يسيرون اليوم ببصيرتهم، وهي أعظم من البصر، كونها هداية الداخل للخارج. وبيّن أن أراد أن يُبطل قدرتهم ويُخرجهم من المعركة، لكنهم دخلوا إليها من جديد بقوة ونشاط أكبر".



وشدد قاسم على أن "الجرحى يتمسكون بأكمل رسالة، وهي رسالة الإسلام، ومع وآل محمد، ومع الولاية، ومع الإمام الخميني والإمام القائد السيد علي الخامنئي، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى راية الإمام المهدي ويسيرون على درب أسمى وأعظمهم، سيد الأمة نصر ، والقادة الشهداء وكل المجاهدين".



وختم قاسم، "بالتأكيد أن هؤلاء الجرحى يمثلون أعظم مقاومة، وحجة على العلماء على مستوى ، قائلاً: "أنتم الأعلون، واعلموا أن الكيان إلى زوال لأنه احتلال وظلم وإجرام وعدوان، ولأن المقاومين يواجهونه حتى التحرير على طريق إحدى الحُسنيين، وهذا ربح دائم".