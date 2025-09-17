الرئيس عون: دور المغتربين أساسي ومن حقهم المشاركة بالقرار الوطني لوطنهم الأم

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد "الشراكة الأميركية للنهضة" (LARP) برئاسة الدكتور وليد معلوف وعضوية السيدة ندى فرحات والسادة وليد فرحات وكميل جبيلي وزاهر بركات وزياد الشماس ومايك بلوز. واعرب الدكتور معلوف عن سعادة الوفد للقائه الرئيس عون شارحا موقف "الشراكة اللبنانية- الأميركية للنهضة" والذي يتمحورعلى إعادة ربط اللبنانيين الاميركيين بارض تراثهم، وتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي من اجل ازدهار ، ودعم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، والدعوة الى لامركزية لبنان وحياده ودعم استقلاله وسيادته وحمايتها. وقال: "نجحنا في إعادة ربط اللبنانيين – الاميركيين بوطنهم الام من خلال بناء شبكة قوية من المغتربين الذين ساهموا بخبراتهم واستثماراتهم ودعمهم للبنان. على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، جمعت بعثاتنا اكثر من 300.000 دولار أميركي، منها 200.000 دولار أميركي تبرعات لمنظمات غير حكومية لبنانية مرموقة تعمل في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الأطفال ورعاية المسنين. الى جانب جمع التبرعات، اشركنا اكثر من 500 لبناني أميركي في بعثاتنا، من بينهم راي لحود ونيك رحال، على سبيل المثال لا الحصر، مما عزز الروابط بين لبنان ومنتشريه. وقد حظي مندوبو LARP بلقاء رؤساء ورؤساء حكومات.وقال: "تدعو LARP الإدارة اللبنانية الجديدة الى مقاضاة ومحاسبة جميع المسؤولين الفاسدين منذ عام 1990 وحتى . يحتاج لبنان الى قضاء مستقل وتطبيق كامل لقوانينه. ان سن التشريعات امر مهم، ولكن من خلال التنفيذ السليم، يتم ضمان العدالة والاستقرار. العدالة وسيادة القانون اساسان للحرية والازدهار. امنحونا قضاء مستقلا وستنهض الامة من جديد".وأضاف: "تقف LARP صفا واحدا مع المنظمات اللبنانية حول في حث البرلمان اعطاء المغتربين حق التصويت لجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضوا، مما يضمن التمثيل السياسي الكامل للمواطنين اللبنانيين في الخارج".ودعا الدكتور معلوف الرئيس عون الى حضور المؤتمر الذي تقيمه " الشراكة" في في 26 و 27 أيلول الجاري والذي تشارك فيه شخصيات من داخل لبنان وخارجه، لافتا الى ان " الشراكة" التي تأسست في العام 2006 لها فرعان في بيروت والولايات المتحدة الأميركية، وسيكون لها قريبا فرع ثالث في أوروبا.ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا العمل على تحقيق الأهداف التي يتطلع اليها جميع اللبنانيين سواء المقيمين او المنتشرين لجهة محاربة الفساد وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، مشيرا الى ان الحكومة حققت الكثير من الإنجازات خلال الأشهر الستة التي تولت فيها المسؤولية، وان لبنان شهد حضورا كثيفا من بلدان الانتشار والبلدان والأجنبية وان المؤشرات الاقتصادية مشجعة. وقال: "ان للبنانيي الانتشار دورا أساسيا في نهضة لبنان وتعافيه خصوصا بعدما عاد وطنهم الام الى الخريطة العالمية، وبالتالي، فان للمنتشر اللبناني ولا أقول للمغترب الحق في المشاركة في القرار الوطني لوطنه الام" ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى "ان الانتخابات النيابية المقبلة مهمة واساسية ونعمل بالتعاون مع كي تتم في موعدها".وشدد الرئيس عون على أهمية تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر لافتا الى ان المساعدات التي يقدمها اللبنانيون المنتشرون في دول العالم عامل أساسي في نهضة البلاد الاقتصادية.الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات عدة تناولت مواضيع سياسية وروحية واجتماعية.وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي والمونسنيور رافايل طرابلسي وعرض معهما شؤونا تتعلق بالطائفة الكلدانية في لبنان ودورها في المجتمع اللبناني، مشيرا الى الارتياح الذي تركته عند أبناء الطائفة، الزيارة التي قام بها الرئيس عون الى مقر البطريركية الكلدانية في بغداد خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الى العراق في الأول من حزيران الماضي، واللقاء الذي عقده مع رئيس الطائفة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو.ووجه المطران قصارجي دعوة الى الرئيس عون للمشاركة في الاحتفال الذي يقام في 26 تشرين الأول المقبل لمناسبة مرور 150 سنة على وجود الكلدان في لبنان، وذلك بالتزامن مع مرور 1700 سنة على مجمع نيقيه. وسيقام لهذه الغاية قداس احتفالي رسمي وشعبي في كاتدرائية القديس روفائيل في الحازمية. وخلال اللقاء تناول البحث أيضا أوضاع طوائف الأقليات في لبنان واهمية تمثيلها في المؤسسات الدستورية النيابية والحكومية.نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب سليمان الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء المستجدات ، كما تناول حاجات الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا. وأوضح النائب سليمان انه اعرب خلال اللقاء عن تأييده "للمواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكمة التي يقارب فيها الملفات الدقيقة في البلاد على نحو يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويساهم في بسط سلطة الدولة وسيادتها على نحو كامل". وأضاف: " شكرت فخامة الرئيس على الاهتمام الذي يوليه لمطالب الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا وكان آخرها تخصيص فرع للجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، إضافة الى تحريك ملف مطار رينه معوض في القليعات الذي سيؤدي العمل فيه الى احياء الامل في نفوس العكاريين واهل الشمال نظرا الى ما سيعززه على الصعيدين الاقتصادي والانمائي".ودعا النائب سليمان الى فتح المعابر البرية الشرعية بين لبنان وسوريا في الشمال لضبط الحدود ومنع التجاوزات، معتبرا ان المواقف العروبية التي تصدر عن الرئيس عون والاتصالات التي اجراها مؤخرا في الدوحة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بعد العدوان على قطر، كل هذه المواقف تخدم لبنان وتضعه في المكان الصحيح داخل المجتمع العربي والدولي.واستقبل الرئيس عون الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في لبنان في ضوء المستجدات الأخيرة. ووجه الوزير السابق نجار دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور الندوة التي دعت اليها نقابة المحامين في بيروت حول "حقوق العائلة المادية في القوانين اللبنانية" التي سيتحدث فيها الوزير السابق نجار وستلقى فيها كلمات لرئيس محاضرات التدرج المحامي ايلي قليموس ووزير العدل المحامي عادل نصار وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الوزيرة السابقة ماري كلود نجم، ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري. وستعقد الندوة يوم الأربعاء المقبل في بيت المحامي في بيروت.واستقبل الرئيس عون رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء الركن حسان عودة الذي قدم له كتابه الجديد "انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية- التركية- الإيرانية في الشرق الأوسط " الصادر عن "دار النهار للنشر" . وقد هنأ الرئيس عون اللواء الركن عودة على مؤلفه، معتبرا انه سيثري المكتبة اللبنانية والعربية.وفي قصر بعبدا، مؤسس ورئيس " لقاء كسروان الثقافي" الاب طوني بو عساف الذي قدم لرئيس الجمهورية مؤلفين من ضمن سلسلة المؤلفات التي كتبها، الأول عنوانه " بناء الوطن بعد الحرب" والثاني "الوصايا العشر من اجل انتخابات صحيحة ومثمرة".