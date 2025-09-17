في بعلبك.. 64 مليون حبة كبتاغون في قبضة المخابرات (صور)

صدر عن البيان التالي:

ضمن إطار الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق ، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في ، نفذت دورية من تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم منشأة في بلدة – ، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلًا من المعدَّة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية.

سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة.