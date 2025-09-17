مسار حصر السلاح مستمر.. ولكن! (تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)

ستعود الموفدة الأميركية مورغان أورتاغس الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم ومناقشة مسار تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني في وقت لا تزال الخطة سارية والاولوية للجنوب وفق تصور قيادة الجيش كما أن الرئيس عون كان واضحاً في لقاءاته في قطر وفي كل محادثاته الخارجية أن لبنان ملتزم بتنفيذ خطة الجيش لكنه شدد على ان انسحاب اسرائيل ضرورة لتنفيذ الخطة كاملة في الجنوب ولاحقاً في الداخل اللبناني.