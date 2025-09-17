الأخبار
محليات

مسار حصر السلاح مستمر.. ولكن! (تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)

2025-09-17 | 12:29
مسار حصر السلاح مستمر.. ولكن! (تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
مسار حصر السلاح مستمر.. ولكن! (تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
وفد سوري الى بيروت.. ماذا طلب عون من الشرع؟ (الديار)
الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق!
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق!

نشرت السفارة الأسترالية في بيروت تحذيراً عبر حسابها الرسمي دعت فيه رعاياها المتواجدين في لبنان إلى تجنّب التوجّه إلى عدد من المناطق.

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق!

نشرت السفارة الأسترالية في بيروت تحذيراً عبر حسابها الرسمي دعت فيه رعاياها المتواجدين في لبنان إلى تجنّب التوجّه إلى عدد من المناطق.

مسار خطة الجيش.. مستمر ولكن!
مسار خطة الجيش.. مستمر ولكن!

ستعود الموفدة الأميركية مورغان أورتاغس الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم ومناقشة مسار تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني في وقت لا تزال الخطة سارية والاولوية للجنوب وفق تصور قيادة الجيش كما أن الرئيس عون كان واضحاً في لقاءاته في قطر وفي كل محادثاته الخارجية أن لبنان ملتزم بتنفيذ خطة الجيش لكنه شدد على ان انسحاب اسرائيل ضرورة لتنفيذ الخطة كاملة في الجنوب ولاحقاً في الداخل اللبناني.

مسار خطة الجيش.. مستمر ولكن!

ستعود الموفدة الأميركية مورغان أورتاغس الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم ومناقشة مسار تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني في وقت لا تزال الخطة سارية والاولوية للجنوب وفق تصور قيادة الجيش كما أن الرئيس عون كان واضحاً في لقاءاته في قطر وفي كل محادثاته الخارجية أن لبنان ملتزم بتنفيذ خطة الجيش لكنه شدد على ان انسحاب اسرائيل ضرورة لتنفيذ الخطة كاملة في الجنوب ولاحقاً في الداخل اللبناني.

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!
أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

تعود الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت في الايام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم لمناقشة مسار تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني.

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

تعود الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت في الايام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم لمناقشة مسار تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني.

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: أحد أهم الكلمات في القمة هي كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف اسرائيل بانها العدو الاسرائيلي على اعتبار أن مصر تتحضر لمواجهة عسكرية في حال استمرار دفع اهل غزة
13:38
معلومات الجديد: الرئيس عون كان واضحاً في لقاءاته في قطر كما في كل محادثاته الخارجية أن تنفيذ خطة الجيش مرتبط بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب
13:20
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم لمناقشة مسار تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني
13:19
