أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

تعود الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى في الايام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم لمناقشة مسار تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني.



لبنانياً تحدثت معلومات الجديد عن ان الرئيس جوزاف عون كان واضحا في لقاءاته في قطر كما في كل محادثاته الخارجية، بان والجيش اللبناني ملتزمان بتنفيذ خطة الجيش ولكن هذا التنفيذ لا يمكن الا ان يكون محكوما باستمرار الاسرائيلي للجنوب وبالتالي فإن الانسحاب ولو على مراحل هو ضرورة لانهاء تنفيذ الخطة في الجنوب لتطبق لاحقا في الداخل اللبناني. وحول السلاح، ركز عون على تعاون ومبادرة منظمة التحرير بتسليم السلاح الثقيل وهذا ما كان جوهر الحديث مع الرئيس محمود هامش القمة ايضا.

اقليمياً لا تزال تداعيات القمة والخليجية في الدوحة ترخي بخطورتها على الواقع الامني والخليجي. وبينما يتحضر مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على منظومة دفاع ، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية للجديد عن اهمية زيارة امين مجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني الى وحديثه عن تعاون امني مصادر دبلوماسية عربية قالت للجديد إن احد اهم الكلمات في القمة هي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف اسرائيل بانها الاسرائيلي، على اعتبار ان مصر تتحضر لمواجهة عسكرية في حال استمرار دفع اهل غزة الى سيناء.