أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

لبنانياً تحدثت معلومات الجديد عن ان الرئيس جوزاف عون كان واضحا في لقاءاته في قطر كما في كل محادثاته الخارجية، بان لبنان
والجيش اللبناني ملتزمان بتنفيذ خطة الجيش ولكن هذا التنفيذ لا يمكن الا ان يكون محكوما باستمرار الاحتلال
الاسرائيلي للجنوب وبالتالي فإن الانسحاب ولو على مراحل هو ضرورة لانهاء تنفيذ الخطة في الجنوب لتطبق لاحقا في الداخل اللبناني. وحول السلاح، ركز عون على تعاون ومبادرة منظمة التحرير بتسليم السلاح الثقيل وهذا ما كان جوهر الحديث مع الرئيس محمود عباس على
هامش القمة ايضا.
اقليمياً لا تزال تداعيات القمة العربية
والخليجية في الدوحة ترخي بخطورتها على الواقع الامني العربي
والخليجي. وبينما يتحضر مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على منظومة دفاع مشترك
، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية للجديد عن اهمية زيارة امين مجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني الى السعودية
وحديثه عن تعاون امني مصادر دبلوماسية عربية قالت للجديد إن احد اهم الكلمات في القمة هي كلمة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف اسرائيل بانها العدو
الاسرائيلي، على اعتبار ان مصر تتحضر لمواجهة عسكرية في حال استمرار دفع اهل غزة الى سيناء.