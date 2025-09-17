مسار خطة الجيش.. مستمر ولكن!

View this post on Instagram
تحدث نائب رئيس الحكومة طارق متري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله" وعن المحادثات السورية- اللبنانية، والعلاقات الروسية اللبنانية، قائلا:" ان الحكومة رحبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية"، واعتبر أن "ما خلص اليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات فهو لم يؤد الى انقسام في البلد لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت اليه"، واوضح انه "تمت الموافقة على اهداف خطة توم براك وليس على الخطة"، مشيرا الى ان "ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الاميركية والورقة اللبنانية التي عدلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين، فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها".
ببالغ الحزن والأسى، تنعى قناة الجديد الإعلامية يمنى شري، الزميلة الراقية، والصوت الدافئ الذي طالما رافق صباحاتنا، والتي رحلت عن عالمنا فجر اليوم في كندا، بعد صراع قصير مع المرض، لكنها خاضته بشجاعة وكبرياء، كما اعتدناها دائما.
كتبت صحيفة "نداء الوطن": خلع "حزب الله" القناع عن وجهه في الذكرى الأولى لتفجير إسرائيل أجهزة المناداة (البيجرز) وأجهزة الاتصال بيد آلاف من عناصره كي يبدأ مرحلة شبيهة بغزوة بيروت في 7 أيار عام 2008. ويهدف "الحزب" هذه المرة، وهو لم يخف ما يبيته، إلى حماية ما تبقى من سلاحه وإسقاط الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار 2026.