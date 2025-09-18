متري: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة

وكشف ان "الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها لها مدة زمنية تنتهي بثلاثة اشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريرا، أما المراحل الأخرى فليس من سقف زمني محدد لها".

وردا على سؤال عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال:"اجتمعنا في ووضعنا تقريرا للجنة، لدراسة كيفية اعداد الانتخابات واجرائها في مواعيدها"، مشيرا الى ان "القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي ان يناقش الامر، فإما ان يكمل هذا القانون او يقر قانونا آخر"، وقال:"أما اذا تأخر المجلس النيابي أو تعثر ربما نقترح نحن قانونا قابلا للتطبيق وندعو الى إقراره".

وفي ما يتعلق بالمحادثات - ، أكد متري "الثقة بين وسوريا، والزيارة السورية الى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة"، لافتا الى ان "اللقاءات الاخيرة ساهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة المشتركة"، مشددا على ان "لقاء عون والشرع يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخما اكبر".

ولفت الى اننا "نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل ان تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين"، وقال:"علينا التمييز بين فئة المعارضين للنظام السوري السابق وبين من أوقفوا لقيامهم بأعمال ضد أو القوى الأمنية".

وختم متحدثا عن العلاقات اللبنانية - الروسية، واكد "حرص على لبنان ووحدته وعلى حفظ أراضيه"، متسائلا اذا "كانت روسيا مستعدة لاستخدام رصيدها بالضغط على اسرائيل من أجل وقف أعمالها العدائية والانسحاب من الاراضي اللبنانية؟"، ورأى أن "روسيا أصبحت على علاقة أفضل من الماضي مع دول الخليج والدول "، آملا أن "تؤتي القمة الروسية العربية ثمارها".