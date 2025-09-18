الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات

2025-09-18 | 08:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات

عقد وزيرا المالية ياسين جابر والاتصالات شارل الحاج اجتماع عمل في وزارة المالية، خصص للبحث في مسائل ترتبط بالإيرادات المرتقبة لوزارة الاتصالات واحتياجاتها، وأخرى في تطوير عمل القطاع باعتباره يشكل واحداً من أسس البنى التحتية القادرة على المساهمة الفاعلة في جذب الاستثمار.

إلى ذلك، بحث الوزير جابر مع رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي – الكونسرفتوار هبة قواس ونائبة الرئيس أمينة بري في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي بما يصب في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة لبنان الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج.
 
مقالات ذات صلة
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات

محليات

وزير المالية

وزير الإتصالات

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مثلجات في جلسة الحكومة (شاهد الفيديو)
في عكار.. الجيش يقتل مطلوبًا خطيرًا ويضبط أسلحة وذخائر

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي قصف البلدات الثلاث المهددة في جنوب لبنان ما يعني أن الهجوم شارف على نهايته
11:27
غارات اسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
10:52
هنا بيروت - 18/09/2025 - الحلقة الكاملة
10:50
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان
10:45
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا الى سكان جنوب لبنان (صور)
10:38
سلام يردّ على تهديدات الجيش الإسرائيلي
10:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025