مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي قصف البلدات الثلاث المهددة في جنوب لبنان ما يعني أن الهجوم شارف على نهايته
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي قصف البلدات الثلاث المهددة في جنوب لبنان ما يعني أن الهجوم شارف على نهايته
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات
2025-09-18 | 08:59
A-
A+
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات
عقد وزيرا المالية
ياسين جابر
والاتصالات
شارل الحاج
اجتماع عمل في
وزارة المالية
، خصص للبحث في مسائل ترتبط بالإيرادات المرتقبة لوزارة الاتصالات واحتياجاتها، وأخرى في تطوير عمل القطاع باعتباره يشكل واحداً من أسس البنى التحتية القادرة على المساهمة الفاعلة في جذب الاستثمار.
إلى ذلك، بحث الوزير
جابر
مع رئيسة
المعهد الوطني العالي
للموسيقي – الكونسرفتوار هبة قواس ونائبة الرئيس أمينة بري في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي بما يصب في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة
لبنان
الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج.
جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات
