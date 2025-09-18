جابر والحاج بحثا الإيرادات وتطوير قطاع الاتصالات

إلى ذلك، بحث الوزير مع رئيسة للموسيقي – الكونسرفتوار هبة قواس ونائبة الرئيس أمينة بري في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي بما يصب في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج.