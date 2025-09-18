الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا الى سكان جنوب لبنان وذلك في مناطق ميس الجبل كفر تبنيت دبين

مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي قصف البلدات الثلاث المهددة في جنوب لبنان ما يعني أن الهجوم شارف على نهايته

