بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذر من التوجه لهذه المناطق!

تحدث نائب رئيس الحكومة طارق متري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله" وعن المحادثات السورية- اللبنانية، والعلاقات الروسية اللبنانية، قائلا:" ان الحكومة رحبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية"، واعتبر أن "ما خلص اليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات فهو لم يؤد الى انقسام في البلد لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت اليه"، واوضح انه "تمت الموافقة على اهداف خطة توم براك وليس على الخطة"، مشيرا الى ان "ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الاميركية والورقة اللبنانية التي عدلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين، فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها".