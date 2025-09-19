الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رفض الإتفاق الثلاثي حول السويداء ينذر بعواقب (الأنباء)

2025-09-19 | 01:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رفض الإتفاق الثلاثي حول السويداء ينذر بعواقب (الأنباء)
رفض الإتفاق الثلاثي حول السويداء ينذر بعواقب (الأنباء)

مصادر متابعة عبرت لـ "الأنباء" الالكترونية عن قلقها من انجراف السويداء نحو أزمة داخلية نتيجة المواقف المتطرفة التي تتخذها الجماعة المطالبة بالانفصال، ورفضها الاستماع للرأي الآخر، والإصرار على إطلاق عبارات التخوين على كل من يدعو الى الحوار مع الحكومة أو معارضة رأي الجماعة الانفصالية.

وكشفت المصادر أنه "بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء، والذي ينصّ على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى المعترف بهم لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠، تراجعت جماعة الهجري عن الاتفاق، وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز، ما قد يعرض الصفقة التي تم التوصل إليها برعاية أميركية للفشل". 

مقالات ذات صلة
رفض الإتفاق الثلاثي حول السويداء ينذر بعواقب (الأنباء)

محليات

سوريا

دروز سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تصعيد إسرائيلي قبل 48 ساعة على "الميكانيزم" (الجمهورية)
بعد الروشة.. معركة الأسماء تشتعل

اقرأ ايضا في محليات

اليونيفيل: استمرار الاعتداءات يقوّض ثقة اللبنانيين بالحل السلمي
04:51

اليونيفيل: استمرار الاعتداءات يقوّض ثقة اللبنانيين بالحل السلمي

اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق منذ تشرين الثاني الماضي.

04:51

اليونيفيل: استمرار الاعتداءات يقوّض ثقة اللبنانيين بالحل السلمي

اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق منذ تشرين الثاني الماضي.

فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين
04:39

فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين

كد النائب فريد البستاني، في حديث اذاعي أنّ قانون الانتظام المالي لا يكتمل إلا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز. وأوضح أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وقد أودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسي، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ "الليرة بألف خير".

04:39

فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين

كد النائب فريد البستاني، في حديث اذاعي أنّ قانون الانتظام المالي لا يكتمل إلا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز. وأوضح أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وقد أودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسي، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ "الليرة بألف خير".

الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
Play
04:26

الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الجيش اللبناني داهم مخيم شاتيلا عند الساعة الخامسة فجرًا حيث تم إلقاء القبض على اكثر من 18 تاجر مخدرات ومطلوب في شارع الهنغار. والمداهمات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

04:26

الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الجيش اللبناني داهم مخيم شاتيلا عند الساعة الخامسة فجرًا حيث تم إلقاء القبض على اكثر من 18 تاجر مخدرات ومطلوب في شارع الهنغار. والمداهمات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

يحدث الآن

اخترنا لك
اليونيفيل: استمرار الاعتداءات يقوّض ثقة اللبنانيين بالحل السلمي
04:51
فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين
04:39
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
04:26
افرام هنّأ الحاج على انجاز ستارلينك والهيئة الناظمة
04:07
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الليلة الماضية تُعد انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701
03:47
خطة أمنية مشتركة بين شرطة بيروت وفوج الحرس لتنظيم السير
03:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025