الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع

اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق منذ تشرين الثاني الماضي.
كد النائب فريد البستاني، في حديث اذاعي أنّ قانون الانتظام المالي لا يكتمل إلا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز. وأوضح أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وقد أودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسي، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ "الليرة بألف خير".
أفادت معلومات الجديد بأن الجيش اللبناني داهم مخيم شاتيلا عند الساعة الخامسة فجرًا حيث تم إلقاء القبض على اكثر من 18 تاجر مخدرات ومطلوب في شارع الهنغار. والمداهمات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.