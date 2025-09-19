اليونيفيل: استمرار الاعتداءات يقوّض ثقة اللبنانيين بالحل السلمي

وقالت اليونيفيل في بيان إن هذه الاعتداءات "تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع"، مؤكدة أن جنود حفظ السلام "يواصلون تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ القرار 1701"، فيما تتابع اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني لتعزيز الاستقرار في وعلى طول الخط الأزرق.

وأضافت أن وحدات من قوات حفظ السلام في منطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، اضطرت إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة ، التي "عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر".

ودعت القوة الأممية الجيش إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي ، مشددة على ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف أي انتهاكات أو خطوات تؤدي إلى تصعيد إضافي.

وختمت بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بأحكام قرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها إلى أقصى الحدود. كما أن استمرار التصعيد يشكل تهديداً للتقدم الذي تحقق في جهود استعادة الاستقرار".