4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن قانون الإنتخابات جعجع لبري: جاهزون ولكن بشرط!

2025-09-19 | 06:41
عن قانون الإنتخابات جعجع لبري: جاهزون ولكن بشرط!
عن قانون الإنتخابات جعجع لبري: جاهزون ولكن بشرط!

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع"، البيان الاتي:

 
"دولة الرئيس نبيه بري،أتمنى، وبمعزل عن أي أمر آخر، أن تكون في تمام الصحة،

وبعد، فقد قرأت لك عددا من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلت في أحدها إنه يتعذر على "أمل" و"حزب الله" إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع بحرية من دون تعرضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ128 من الخارج. ومن هذا المنطلق، تتمسك بالدوائر الست الملحوظة في القانون الحالي لاقتراع المغتربين.

وهنا يطرح السؤال الكبير: كيف يستطيع مؤيدو "أمل" و"حزب الله" أن يترشحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملات وتصويتا للنواب الـ128 في دوائرهم؟ إن هناك تناقضا واضحا على هذا المستوى.

من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعا انتخابيا آخر استكمالا لما تم التوافق عليه في "الطائف".

ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألا تتحول اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع، وأن يحدد لها وقت قصير جدا نظرا لضيق المهل الفاصلة عن الانتخابات. وبعدها تحال المشاريع كلها من اللجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي يعود لها أن تصوت وتقر ما تراه مناسبا.
 
هكذا تنتصر الديموقراطية، من خلال تعدد الآراء وإجراء النقاش، واتخاذ القرار في المكان الصالح: أي الهيئة العامة لمجلس النواب".

