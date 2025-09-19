مراسل الجديد: مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق الضاحية الجنوبية وجبل لبنان

كتبت صحيفة "الأنباء" تقول: يتوجه رئيس الجمهورية جوزاف عون، هذا الصباح، الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العادية.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
انتشر عبر مواقع التواصل تسجيلٌ صوتي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل. التسجيل عُرض للمرة الأولى ضمن برنامج "بانوراما اليوم" على قناة المنار، ما أثار تفاعلاً واسعاً.تشاهدون الفيديو (التسجيل الصوتي) مرفقاً: