الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل

2025-09-20 | 03:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل

وقعت صباح اليوم جريمة قتل في منطقة الرابيةقضاء المتن، راح ضحيتها سائق باص لنقل الركاب، جراء تعرضه للطعن، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفق معلومات "الجديد"، فإن الجريمة جاءت نتيجة إشكال فردي بين سائقي باصات، على خلفية التنافس على الزبائن، وقد صودف وقوعها ضمن قضاء المتن، في حين أن الضحية ينحدر من منطقة عكار.

وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة وتعقّب الفاعلين الذين فرّوا إلى جهة مجهولة.
مقالات ذات صلة
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل

محليات

الرابية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
أسبوع لبناني في نيويورك.. وتبدل ملحوظ في خطاب قاسم (الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
Play
07:26
Play

آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين

آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين

07:26

آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين

آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام
07:36
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة
07:35
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
07:26
نائب يُعلّق على خطاب الشيخ نعيم قاسم: السلاح أولاً!
07:22
"أحرق سيارة في النبطية".. بقبضة قوى الأمن!
06:40
عن تسليم السلاح الفلسطيني.. ماذا علّق باسيل؟
06:28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025