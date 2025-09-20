الأخبار
08:21
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
07:36
قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
03:47
900 رطل من المتفجرات تطيح ببرج تبريد نووي في ثوانٍ! (فيديو)
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
2025-09-19
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
محليات
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل
2025-09-20 | 03:35
2025-09-20 | 03:35
A-
A+
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل
وقعت
صباح اليوم
جريمة قتل في منطقة
الرابية
–
قضاء المتن
، راح ضحيتها سائق باص لنقل الركاب، جراء تعرضه للطعن، ما أدى إلى مقتله على الفور.
ووفق معلومات "الجديد"، فإن الجريمة جاءت نتيجة إشكال فردي بين سائقي باصات، على خلفية التنافس على الزبائن، وقد صودف وقوعها ضمن
قضاء المتن
، في حين أن
الضحية
ينحدر من منطقة
عكار
.
وعلى الفور، حضرت
الأجهزة الأمنية
إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة وتعقّب الفاعلين الذين فرّوا إلى جهة مجهولة.
الداخلية السورية تكشف تفاصيل جديدة في جريمة مقتل الفنانة ديالا الوادي
موقف حزب الله من الرابية: يجب أن تنسحب إسرائيل قبل البحث بأي شيء آخر!
جريمة تهز طرابلس.. قتلت زوجها طعناً حتى الموت
في الرابية.. مقتل سائق باص طعناً والجديد تكشف التفاصيل
محليات
الرابية
لبنان
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
أسبوع لبناني في نيويورك.. وتبدل ملحوظ في خطاب قاسم (الأنباء)
07:36
معلومات الجديد: من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام
07:36
معلومات الجديد: من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام
07:35
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة
07:35
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة
07:26
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
07:26
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
عربي و دولي
08:21
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
عربي و دولي
07:57
لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
عربي و دولي
07:36
الرئيس الإيراني: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
معلومات الجديد: من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام
07:36
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة
07:35
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
07:26
نائب يُعلّق على خطاب الشيخ نعيم قاسم: السلاح أولاً!
07:22
"أحرق سيارة في النبطية".. بقبضة قوى الأمن!
06:40
عن تسليم السلاح الفلسطيني.. ماذا علّق باسيل؟
06:28
2025-08-18
برّاك وأورتاغوس في عين التينة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-06-02
شعيب راشد يؤكد سحب الجنسية الكويتية منه ويكشف التفاصيل
2025-07-14
نقل الممثل المصري لطفي لبيب الى المستشفى ومنع الزيارة عنه بتاتا
2025-07-23
عن الأوضاع في السويداء.. تصريح للمتحدث باسم الداخلية السورية!
2025-09-05
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!
2025-01-24
بعد التحقيق معها... ليال الإختيار تزور الرئيس عون: "فخامة الوطن.. شكرًا"
07:26
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
05:54
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
05:52
والد يمنى شري في لحظات مؤثرة اثناء توديعها الى مثواها الاخير
13:09
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
2025-09-18
مقدمة النشرة المسائية 18-09-2025
2025-09-17
مقدمة النشرة المسائية 17-09-2025
عربي و دولي
15:02
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
عربي و دولي
15:02
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
فن
13:32
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
فن
13:32
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
محليات
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
محليات
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
محليات
06:04
نائب في "حزب الله": المقاومة لم تعُد خياراً
محليات
06:04
نائب في "حزب الله": المقاومة لم تعُد خياراً
عربي و دولي
06:58
رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!
عربي و دولي
06:58
رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!
محليات
05:54
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
محليات
05:54
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
