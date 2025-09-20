أسبوع لبناني في نيويورك.. وتبدل ملحوظ في خطاب قاسم (الأنباء)

أوساط بعبدا لفتت عبر الانباء الالكترونية الى ان الكلمة التي سيلقيها في قد لا تختلف كثيراً عن الخطاب الذي القاه في الدوحة قبل ايام اثناء مشاركته في القمة الاسلامية الاستثنائية. وهو سيركز حتماً على تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية غير المبررة ضد وتحديداً في الجنوب الذي يشهد حرباً حقيقية وينذر بالأسوأ. اذ لم يسلم قرية او مدينة في محافظتي الجنوب والنبطية الا وكانت هدفاً مباشراً لاسرائيل ما ادى الى سقوط شهيدين وعدد كبير من الجرحى. إضافة الى الخسائر الجسيمة في الممتلكات وارزاق المواطنين.

وكشفت اوساط بعبدا عن مجموعة لقاءات سيعقدها الرئيس عون لهذه الغاية مع عدد من رؤساء إن من خلال المشاركة في اعمال الجمعية العامة، أو من خلال اللقاء المرتقب للدول المشاركة في اجتماع القمة المزمع عقدها في نيويورك بدعوى من فرنسا والسعودية لاعادة احياء مبادرة حل الدولتين، التي أطلقها الملك عبدالله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في في العام 2001. ومن المتوقع ان يطلب عون من الدول المشاركة في عملية وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب وممارسة المزيد من الضغوط لوقف عدوانها على لبنان.

سيكون للبنان حصة كبيرة في أسبوع نيويورك، لا سيما وأن لقاءات عدة ستجمع عون بقادة العالم على هامش اجتماع الأمم المتحدة.

محلياً، دعا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في اطلالته، عصر امس، المملكة العربية الى فتح صفحة مع . والبدء بحوار بين الطرفين لمعالجة ما سماه الاشكالات القائمة التي من شأنها ان تجيب على المخاوف وتؤمن المصالح المشتركة. باعتبار اسرائيل هي وليست المقاومة.

وأشار قاسم الى أن المنطقة امام منعطف سياسي استثنائي خطير، واصفاً اسرائيل بالكيان التوسعي للتحكم بالعالم.

وفي محاولة لطمأنة الداخل، أكد قاسم ان سلاح المقاومة وجهته العدو الاسرائيلي وليس لبنان ولا السعودية، ولا اي مكان في العالم، داعياً من أسماهم خصوم الى عدم تقديم خدمات لاسرائيل.

مصادر مطلعة لمست في اتصال مع الانباء الالكترونية تبدلاً ملحوظاً في خطاب قاسم، على عكس الاطلالات الماضية.

وبرأي المصادر ان امين عام حزب الله يريد اللعب على الوقت لتمرير الانتخابات النيابية قبل الحديث عن تسليم السلاح لان تسليم السلاح قبل الانتخابات من وجهة نظره يضعف حزب الله.