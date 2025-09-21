الأخبار
محليات

مزارعو "القنب" جاهزون لتسليم محصولهم.. فهل يُنقذ الموسم؟

2025-09-21 | 02:56
مزارعو &quot;القنب&quot; جاهزون لتسليم محصولهم.. فهل يُنقذ الموسم؟
مزارعو "القنب" جاهزون لتسليم محصولهم.. فهل يُنقذ الموسم؟

واصلت الهيئة الناظمة لزراعة القنب جولاتها الميدانية على المناطق المزروعة بالقنب الهندي، حيث التقت المزارعين الذين طالبوا بإيجاد حل عادل لموسمهم الحالي، مؤكدين استعدادهم لتسليم كامل إنتاجهم إلى المصانع المرخّصة. وأكدت الهيئة أنها تعمل على رفع الملف إلى مجلس الوزراء لإصدار حل استثنائي لهذا الموسم.

وعُقد لقاء في منزل خالد شفيق جعفر في بلدة القصرالهرمل، حضره عدد من رؤساء البلديات ووجهاء العشائر والمزارعين من القرى الحدودية، جرى خلاله البحث في المخاطر والتحديات التي تواجه المزارعين

بدوره، أعلن فاضل شكر عن وجود خطة طارئة لإنقاذ الموسم، مثنيًا على توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الهيئة واهتمام رئيس الحكومة ووزير الزراعة بالقطاع. وأكد أن المزارعين أبدوا استعدادهم لبيع إنتاجهم حصريًا للشركات العالمية، مشددًا على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

كما رحّب خالد شفيق جعفر بوفد الهيئة، مطالبًا بحل مشاكل الأراضي غير الممسوحة عقاريًا في المنطقة. وخُتم اللقاء بالتشديد على ضرورة تعاون الحكومة ووزارة الزراعة لإيجاد حلول جدية ومستدامة.

مزارعو "القنب" جاهزون لتسليم محصولهم.. فهل يُنقذ الموسم؟

محليات

مزارعوا القنب

القنب

جوزاف عون

