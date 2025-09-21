مزارعو "القنب" جاهزون لتسليم محصولهم.. فهل يُنقذ الموسم؟

وعُقد لقاء في شفيق جعفر في بلدة – ، حضره عدد من رؤساء البلديات ووجهاء العشائر والمزارعين من القرى الحدودية، جرى خلاله البحث في المخاطر والتحديات التي تواجه المزارعين

بدوره، أعلن فاضل شكر عن وجود خطة طارئة لإنقاذ الموسم، مثنيًا على توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الهيئة واهتمام رئيس الحكومة ووزير الزراعة بالقطاع. وأكد أن المزارعين أبدوا استعدادهم لبيع إنتاجهم حصريًا للشركات العالمية، مشددًا على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

كما رحّب خالد شفيق جعفر بوفد الهيئة، مطالبًا بحل مشاكل الأراضي غير الممسوحة عقاريًا في المنطقة. وخُتم اللقاء بالتشديد على ضرورة تعاون الحكومة ووزارة الزراعة لإيجاد حلول جدية ومستدامة.