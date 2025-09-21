الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيقدم تصوراً عن إعادة الإعمار للحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة

2025-09-21 | 14:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيقدم تصوراً عن إعادة الإعمار للحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيقدم تصوراً عن إعادة الإعمار للحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة
مقالات ذات صلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيقدم تصوراً عن إعادة الإعمار للحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة

محليات

#وهلق_شو:

سيقدم

تصوراً

إعادة

الإعمار

للحكومة

اللبنانية

الفترة

المقبلة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: اجتماع للجنة الإشراف على وقف النار يُعقد بعد قليل في رأس الناقورة بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس
ما وراء رفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي؟ (الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
المحاربون القدامى يواصلون تحركهم.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
05:53
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
05:41
نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
05:34
الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة
05:33
مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!
04:28
وزير العدل عادل نصار وقع صباح اليوم ملف استرداد الموقوف الروسي في بلغاريا إيغور غريتشوشكين وأحاله إلى وزارة الخارجية اللبنانية
04:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025