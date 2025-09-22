بعد إعلان بري أن شهداء الغارة أميركيون.. هذا ما قالته الخارجية الأميركية

وكان قد أصدر بياناً ليل أمس قال فيه:"خمسة أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة بنت ، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار وذلك عقب إجتماعها في الناقورة، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".

وأضاف بري: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر ".

وتابع رئيس المجلس: "نسأل: هل الطفولة هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على ؟ أم أن سلوك هذا الكيان،