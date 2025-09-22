الأخبار
محليات

برق ورعد وتساقط حبات البرد.. محبّو الشتاء تحضّروا

2025-09-22 | 03:20
برق ورعد وتساقط حبات البرد.. محبّو الشتاء تحضّروا
برق ورعد وتساقط حبات البرد.. محبّو الشتاء تحضّروا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، يستمر حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز شمال مصر فيتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد.

 

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

الإثنين:

صاف إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا .

 

الثلاثاء:

صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

 

الأربعاء:

غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع هطول امطار متفرقة خصوصا شمال البلاد، و احتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح لتصل أحيانا لحدود 55كلم/س، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، يتوقع حدوث برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

برق ورعد وتساقط حبات البرد.. محبّو الشتاء تحضّروا

محليات

لبنان

الجديد

