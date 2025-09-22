الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

صدر عن – البيان الآتي:

بعد عمليات رصد وتتبُّع لحركة المطلوبين والمخلين بالأمن ومحاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من تدابير النطاق في مختلف المناطق ، وأوقفت 73 شخصًا وفقًا لما يلي:



توقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة في بلدة – ، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف السوريَّين (ع.ز.) و(ذ.ع.) في منطقتَي والتل – ، وضبط كمية من المخدرات.

توقيف 70 سوريًّا في مناطق مختلفة من لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.