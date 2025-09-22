الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

2025-09-22 | 05:33
الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة
الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عمليات رصد وتتبُّع لحركة المطلوبين والمخلين بالأمن ومحاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة النطاق في مختلف المناطق اللبنانية، وأوقفت 73 شخصًا وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة في بلدة عرسالبعلبك، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
توقيف السوريَّين (ع.ز.) و(ذ.ع.) في منطقتَي الميناء والتل – طرابلس، وضبط كمية من المخدرات.
توقيف 70 سوريًّا في مناطق مختلفة من محافظة الشمال لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

محليات

لبنان

الجيش اللبناني

نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)
10:50

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)

أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة.

10:50

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)

أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة.

الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)
Play
09:37

الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو الام الجريحة اماني بزي تودع زوجها واطفالها شهداء مجزرة بنت جبيل.

09:37

الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو الام الجريحة اماني بزي تودع زوجها واطفالها شهداء مجزرة بنت جبيل.

إضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة.. رئيس الحكومة يُعلّق (صورة)
10:50
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22/09/2025
10:03
الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)
09:37
النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي
09:18
الأم وإبنتها جرحى مجزرة بنت جبيل.. مراسل الجديد مباشر أمام المستشفى
09:09
مراسل الجديد: يغيب عن الجلسة وزراء الخارجية يوسف رجي والبيئة تمارا الزين والعمل محمد حيدر والصحة ركان ناصرالدين
08:37
