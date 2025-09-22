الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد تعميم سلام.. حزب الله يجدّد دعوة "صخرة الروشة"

2025-09-22 | 15:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد تعميم سلام.. حزب الله يجدّد دعوة &quot;صخرة الروشة&quot;
بعد تعميم سلام.. حزب الله يجدّد دعوة "صخرة الروشة"

أعلن حزب الله في بيانٍ جديد، تنظيم فعالية في صخرة الروشة ببيروت الخميس 25 أيلول، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينه العام السابق السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، تتخللها عروض موسيقية وإنشادية، إضافة إلى إضاءة الصخرة بالعلم اللبناني وصور القياديَّين.

ويأتي ذلك بعد التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام، الذي منع استخدام المواقع الأثرية والسياحية من دون ترخيص مسبق.

مقالات ذات صلة
بعد تعميم سلام.. حزب الله يجدّد دعوة "صخرة الروشة"

محليات

صخرة الروشة

حزب الله

حسن نصرالله

نصرالله

لبنان

بيروت

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمن أولًا.. والحجار يطلب تكثيف الإجراءات الميدانية
برق ورعد وتساقط حبات البرد.. محبّو الشتاء تحضّروا

اقرأ ايضا في محليات

شكل المرحلة المقبلة: تصعيد عسكري! (الجمهورية)
01:01

شكل المرحلة المقبلة: تصعيد عسكري! (الجمهورية)

قالت مصادر ديبلوماسية لصحيفة الجمهورية، إنّ "المرحلة المقبلة في لبنان سيطغى عليها طابع التصعيد العسكري، وهذا ما بدأت تظهر ملامحه في التسخين المتزايد الذي لجأ إليه الإسرائيليون في الأيام الأخيرة في الجنوب، والذي تجلّى بتسريع وتيرة الضربات التي ينفّذونها ضدّ مواقع ومخازن لـ«حزب الله» والتصفيات التي تستهدف كوادره. لكن الضربة الأخيرة التي أدّت إلى وقوع مجزرة راحت ضحيتها عائلة، وبينهم ثلاثة أطفال، حملت إشارات تحوّل نوعي في ضربات إسرائيل، في المرحلة المقبلة".

01:01

شكل المرحلة المقبلة: تصعيد عسكري! (الجمهورية)

قالت مصادر ديبلوماسية لصحيفة الجمهورية، إنّ "المرحلة المقبلة في لبنان سيطغى عليها طابع التصعيد العسكري، وهذا ما بدأت تظهر ملامحه في التسخين المتزايد الذي لجأ إليه الإسرائيليون في الأيام الأخيرة في الجنوب، والذي تجلّى بتسريع وتيرة الضربات التي ينفّذونها ضدّ مواقع ومخازن لـ«حزب الله» والتصفيات التي تستهدف كوادره. لكن الضربة الأخيرة التي أدّت إلى وقوع مجزرة راحت ضحيتها عائلة، وبينهم ثلاثة أطفال، حملت إشارات تحوّل نوعي في ضربات إسرائيل، في المرحلة المقبلة".

لبنان يُضيّع الوقت.. وصبر أميركا ينفذ! (نداء الوطن)
00:56

لبنان يُضيّع الوقت.. وصبر أميركا ينفذ! (نداء الوطن)

علمت نداء الوطن، أن "ثمة موقفًا موحدًا في كل من وزارتي الحرب والخارجية الأميركيتين وعند المبعوثين إلى دول الشرق الأوسط، هذا الموقف الذي يصل إلى حد اعتماد العبارات ذاتها، ومفاده أن الإدارة مصابة بخيبة الأمل من لبنان الرسمي وأن الأشهر التي مرت عنوانها تضييع الوقت، وأن واشنطن بدأت تميل إلى نفاد الصبر، وإلى إعطاء أذن صاغية لمن يعترض على دعم الجيش في حال لم تحصل خطوات كبيرة في ملف حصر السلاح".

00:56

لبنان يُضيّع الوقت.. وصبر أميركا ينفذ! (نداء الوطن)

علمت نداء الوطن، أن "ثمة موقفًا موحدًا في كل من وزارتي الحرب والخارجية الأميركيتين وعند المبعوثين إلى دول الشرق الأوسط، هذا الموقف الذي يصل إلى حد اعتماد العبارات ذاتها، ومفاده أن الإدارة مصابة بخيبة الأمل من لبنان الرسمي وأن الأشهر التي مرت عنوانها تضييع الوقت، وأن واشنطن بدأت تميل إلى نفاد الصبر، وإلى إعطاء أذن صاغية لمن يعترض على دعم الجيش في حال لم تحصل خطوات كبيرة في ملف حصر السلاح".

من أميركا إلى لبنان: "كلامكم منيح لكن تصرفاتكم صفر"! (نداء الوطن)
00:50

من أميركا إلى لبنان: "كلامكم منيح لكن تصرفاتكم صفر"! (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن، أن "من نيويورك إلى بيروت، كان الجديد المفاجئ في مواقف أطلقها أمس مبعوث الرئيس الأميركي توم برّاك".

00:50

من أميركا إلى لبنان: "كلامكم منيح لكن تصرفاتكم صفر"! (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن، أن "من نيويورك إلى بيروت، كان الجديد المفاجئ في مواقف أطلقها أمس مبعوث الرئيس الأميركي توم برّاك".

يحدث الآن

اخترنا لك
شكل المرحلة المقبلة: تصعيد عسكري! (الجمهورية)
01:01
لبنان يُضيّع الوقت.. وصبر أميركا ينفذ! (نداء الوطن)
00:56
من أميركا إلى لبنان: "كلامكم منيح لكن تصرفاتكم صفر"! (نداء الوطن)
00:50
تدخّل اسرائيلي مباشر.. وعملية برّية! (الأخبار)
00:47
كلام برّاك مُعاكس لأجواء أورتاغوس.. و"غرائبية قياسية"! (النهار)
00:41
إنطباع سيء لدى أورتاغوس! (نداء الوطن)
00:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025