كلام برّاك مُعاكس لأجواء أورتاغوس.. و"غرائبية قياسية"! (النهار)

كتبت صحيفة النهار، أنه "لم تكن المرة الأولى التي يثير فيها الموفد الأميركي إلى توم برّاك ضجة لبنانية حيال تصريحاته ومواقفه من الوضع في لبنان، ولكن تصريحاته أمس "حلّقت" إلى منسوب قياسي من "الغرائبية" لجهة توجيهه انتقادات قاسية إلى لبنان الذي ينتظر ويراهن على دعم لمسيرته الأمنية، بما يمكنه من المضي قدماً في خطة حصرية السلاح من جهة، ولجم عن الإغراق في الجنوح الحربي فوق أرضه من جهة أخرى".







وتابعت الصحيفة، "ولعل ما حوّل اتهامات برّاك للبنان بأنه لم يفعل شيئاً سوى الكلام إلى عاصفة تساؤلات قلقة عما يقف وراء هذا التطور السلبي، أن تصريحات برّاك جاءت معاكسة لأجواء تحدثت عن ارتياح أبدته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس عقب مشاركتها الأحد الماضي في اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل للخطة التي ينفذها في جنوب الليطاني، علماً أن لبنان الرسمي لم ينظر بارتياح إلى ما أعقب الاجتماع من ارتكاب مجزرة بنت بحق عائلة من بين ضحاياها ثلاثة أطفال".



وأضافت: "وبين الملابسات الخطيرة التي أثيرت بعد تلك الغارة الدموية عقب ساعات قليلة من اجتماع "الميكانيزم" وتصريحات برّاك المباغتة أمس، ارتسمت مجدداً معالم التجاذب الضمني بين "المعلن والمضمر" في موقف الحقيقي من خطة حصرية السلاح كما وضعها الجيش اللبناني ووافقت عليها الحكومة، كما زاد الشكوك أن موقف برّاك، جاء كعامل مبرر لإسرائيل في ما تقوم به وما قد تكون تخطط له في لبنان لاحقاً. هذه الشكوك والتساؤلات القلقة لم ترد في أي تعليق أو رد رسمي لبناني على برّاك، لكن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن دائرة الاتصالات اتسعت مباشرة بين المراجع المعنيين ومسؤولين في الإدارة الأميركية لجلاء غموض الانتقادات المفاجئة التي وجهها برّاك وبعض جوانب مواقفه الأخرى، وأن هذا المناخ صار ملازماً أيضاً للأجواء المواكبة لحضور رئيس الجمهورية جوزف عون في . كما أن معلومات أفادت أن كلام برّاك أثير في جلسة عصر أمس وأن جو صدي طالب بموقف حكومي من كلامه العالي السقف".