بعد 6 اشهر.. اخلاء سبيل قاضي موقوف

وعلم الموقع أنّ "دورية من أوقفت أمس في بلدة "المسمار القضائي" الأغبيري، الذي كان قد فرّ من قصر عدل خلال قيام القاضي فرنسيسس باستجواب زين، ليشعر بوجود نية لتوقيف زين وتوقيفه فانسحب تدريجيًا من الطابق الرابع من قصر عدل بيروت وتوارى عن الأنظار قبل أن يصدر فرنسيسس بحقّه مذكرة توقيف غيابية".