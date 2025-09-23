الأخبار
بعد 6 اشهر.. اخلاء سبيل قاضي موقوف

2025-09-23
بعد 6 اشهر.. اخلاء سبيل قاضي موقوف
قال موقع "محكمة": "بعدما أوقفه فجأة في 17 آذار 2025، وافق قاضي التحقيق لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز القاضي بيار فرنسيسس على إخلاء سبيل الموقوف عماد زين لقاء كفالة مالية قدرها مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ليتمكن من متابعة أعماله وتنفذ وظيفته القضائية خلال وجوده في مركز قاضي تحقيق أول في البقاع. وقد خرج القاضي من مكان توقيفه في المقر العام لقوى الأمن الداخلي".

وعلم الموقع أنّ "دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس في بلدة تعنايل "المسمار القضائي" أحمد الأغبيري، الذي كان قد فرّ من قصر عدل بيروت خلال قيام القاضي فرنسيسس باستجواب زين، ليشعر بوجود نية لتوقيف زين وتوقيفه فانسحب تدريجيًا من الطابق الرابع من قصر عدل بيروت وتوارى عن الأنظار قبل أن يصدر فرنسيسس بحقّه مذكرة توقيف غيابية".

