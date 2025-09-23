الأخبار
محليات

جعجع التقى السفير الفرنسي: نشدد على ضرورة إجراء الإنتخبات في موعدها

2025-09-23 | 08:26
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافريل، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضع ماغرو جعجع في أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي جان إيف لودريان وتحركه بين بيروت والرياض والمؤتمرات المزمع عقدها لدعم لبنان.

وتداول المجتمعون في مختلف الملفات، بما في ذلك تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة الإسراع توازياً بالإصلاحات المطلوبة.

.إلى ذلك، شدّد جعجع على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل

محليات

سمير جعجع

معراب

السفير للفرنسي

