جعجع التقى السفير الفرنسي: نشدد على ضرورة إجراء الإنتخبات في موعدها

وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضع ماغرو في أجواء الزيارة للموفد الرئاسي وتحركه بين والرياض والمؤتمرات المزمع عقدها لدعم .

وتداول المجتمعون في مختلف الملفات، بما في ذلك تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد ، وضرورة الإسراع توازياً بالإصلاحات المطلوبة.

.إلى ذلك، شدّد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل