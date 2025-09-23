جعجع التقى السفير الفرنسي: نشدد على ضرورة إجراء الإنتخبات في موعدها

وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضع ماغرو جعجع في أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي جان إيف لودريان وتحركه بين بيروت والرياض والمؤتمرات المزمع عقدها لدعم لبنان.
وتداول المجتمعون في مختلف الملفات، بما في ذلك تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة الإسراع توازياً بالإصلاحات المطلوبة.
.إلى ذلك، شدّد جعجع على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمناسبة ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله لقد كان ثروة عظيمة رحل لكن قصة الحزب في لبنان قصة مستمرة.