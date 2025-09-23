عاجل
الرئيس عون: الكثير من الحروب التي شنت على لبنان كانت من أجل ضرب نموذج التعايش
الرئيس عون: في لبنان مسيحيون ومسلمون مختلفين لكنهم متساوون تحت سقف المواطنة الكاملة
الرئيس عون: لا سلام بلا عدالة ولا عدالة دون حقوق إنسان
محليات

بدء اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك

2025-09-23 | 16:07
