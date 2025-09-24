برَاك قلق! (الأخبار)

كشفت مصادر لصحيفة " ": أن "ما حمله مسؤول أممي من تل أبيب إلى نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الأولويات تركّز على غزة والضفة وسوريا واليمن، وأن لا تعتبر الملف اللبناني داهماً في الوقت الحالي، ولا تفكر بالقيام بأي عملية عسكرية، جعل السلطة في تشعر بأن هناك فترة سماح مُعطاة لها وبأنها تجاوزت مرحلة الخطر".

وبحسب مصدر لبناني مطّلع على الاتصالات الجارية في الأميركية، فإن "تصريحات برّاك جاءت بعد سلسلة مشاورات داخل الفريق العامل إلى جانب الرئيس الأميركي ، إذ لمس متصلون من اللبنانيين ببرّاك أنه «عرضة لحملة انتقادات قاسية من جانب أطراف أميركية تتبنّى وجهة النظر الإسرائيلية، وتحمّله مسؤولية عدم التشدّد مع السلطات ، وتتّهمه بأن أسلوبه مع المسؤولين اللبنانيين يشجّعهم على المراوغة، وبأنه يكرّر في لبنان ما فعله في حين أوحى للرئيس السوري بأن الأخير يمكنه المناورة في وجه الطلبات الأميركية - الإسرائيلية، ما قاد الشرع إلى قراءة خاطئة للموقف ، وتسبّب له بمشكلة كبيرة في الجنوب السوري والسويداء".

ونقلت المصادر أن براّك أسرّ إلى شخصيات التقاها على هامش اجتماعات نيويورك بأنه "قلق جداً، ويخشى جدياً عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأنه اضطر إلى قول ما قاله في مقابلته لتظهير الموقف الرسمي لبلاده، ولتأكيد أنه لا يقوم بعمل مستقلّ، وليوضح للمسؤولين اللبنانيين بأن إسرائيل جادّة في برنامجها ليس لنزع سلاح بالقوة فحسب، بل لتدفيع ثمن عدم قيامها بالدور المطلوب منها".