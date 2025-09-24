الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

برَاك قلق! (الأخبار)

2025-09-24 | 01:26
برَاك قلق! (الأخبار)
برَاك قلق! (الأخبار)

كتبت صحيفة "الأخبار":

كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار": أن "ما حمله مسؤول أممي من تل أبيب إلى بيروت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الأولويات الإسرائيلية تركّز على غزة والضفة وسوريا واليمن، وأن إسرائيل لا تعتبر الملف اللبناني داهماً في الوقت الحالي، ولا تفكر بالقيام بأي عملية عسكرية، جعل السلطة في لبنان تشعر بأن هناك فترة سماح مُعطاة لها وبأنها تجاوزت مرحلة الخطر".

وبحسب مصدر لبناني مطّلع على الاتصالات الجارية في العاصمة الأميركية، فإن "تصريحات برّاك جاءت بعد سلسلة مشاورات داخل الفريق العامل إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ لمس متصلون من اللبنانيين ببرّاك أنه «عرضة لحملة انتقادات قاسية من جانب أطراف أميركية تتبنّى وجهة النظر الإسرائيلية، وتحمّله مسؤولية عدم التشدّد مع السلطات اللبنانية، وتتّهمه بأن أسلوبه مع المسؤولين اللبنانيين يشجّعهم على المراوغة، وبأنه يكرّر في لبنان ما فعله في سوريا حين أوحى للرئيس السوري أحمد الشرع بأن الأخير يمكنه المناورة في وجه الطلبات الأميركية - الإسرائيلية، ما قاد الشرع إلى قراءة خاطئة للموقف الإسرائيلي، وتسبّب له بمشكلة كبيرة في الجنوب السوري والسويداء".

ونقلت المصادر أن براّك أسرّ إلى شخصيات التقاها على هامش اجتماعات نيويورك بأنه "قلق جداً، ويخشى جدياً عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأنه اضطر إلى قول ما قاله في مقابلته الأخيرة لتظهير الموقف الرسمي لبلاده، ولتأكيد أنه لا يقوم بعمل مستقلّ، وليوضح للمسؤولين اللبنانيين بأن إسرائيل جادّة في برنامجها ليس لنزع سلاح حزب الله بالقوة فحسب، بل لتدفيع الدولة اللبنانية ثمن عدم قيامها بالدور المطلوب منها".

برَاك قلق! (الأخبار)

محليات

لبنان

بيروت

براك

الولايات المتحدة

Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
أمير قطر: واقفون إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا

"يزعمان توفير منح مالية كبيرة".. من وقع ضحية أعمالهما؟ (صورة)
06:55

"يزعمان توفير منح مالية كبيرة".. من وقع ضحية أعمالهما؟ (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

06:55

"يزعمان توفير منح مالية كبيرة".. من وقع ضحية أعمالهما؟ (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!
06:33

"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، الى أنّ "المسؤولين في لبنان مدعوون لتحمّل مسؤولياتهم والتعاطي بجدّية مع ​الخطر الإسرائيلي​ وعدم السماح للعدو أن ينجح في تحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم".

06:33

"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، الى أنّ "المسؤولين في لبنان مدعوون لتحمّل مسؤولياتهم والتعاطي بجدّية مع ​الخطر الإسرائيلي​ وعدم السماح للعدو أن ينجح في تحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم".

"يزعمان توفير منح مالية كبيرة".. من وقع ضحية أعمالهما؟ (صورة)
06:55
"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!
06:33
كنعان بعد لجنة المال: خطوة هامّة بإقرار قانون تمكين البلديات بموضوع النفايات وأعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع والمعالجة مقابل رسم مالي رمزي
06:09
الحدث - غسان ريفي - الحلقة الكاملة
06:05
عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)
05:34
"السيد راجع"؟ (شاهد الفيديو)
04:27
