وزير المالية يناقش شؤوناً عقارية

ترأس ياسين جابر احجتماعاً لأمناء السجل العقاري في كل حيث جرى عرض مختلف الشؤون المرتبطة بالشأن العقاري والمشاكل التي مر بها والتي ادت الى توقف قسري خصوصاً في محافظة ، ما أدى الى مزيد من التعقيدات والتأخير.











وقد شدد الوزير جابر أمام المجتمعين بعدما استمع الى احتياجاتهم والصعوبات التي يعانون منها، أن خدمة الناس بعدالة يجب أن تكون الأولوية، بعيداً عن اي استغلال لسماسرة وسواهم، مشيراً الى أن الدوائر العقارية هي واحدة من الموارد الأساسية للدولة وعلى عملها وتطويره نعوّل الكثير. وقال:



"أحببت أن ألتقي معكم لنراجع سوياً موضوع الدوائر العقارية في ، كما تعلمون أن الحديث اليومي للمواطنين ماذا يحصل في الدوائر العقارية والمشاكل التي يواجهونها للحصول على سنداتهم وتسيير معاملاتهم العقارية بسرعة، طبعاً ليس في كل الأماكن ، لكن هناك مشكلة أساسية في من تأخير وسواه ، لكن علينا أن نعمل لنغيّر هذا الواقع وأن تقابل الدوائر العقارية الناس باحترام وتتعامل معهم بشكل أفضل وتمنع عمل السماسرة، واليوم سأصدر مذكرة بخصوص السماسرة المنتشرين في أكثر من مكان يوقعون بالناس ويغشونهم ويبتزونهم".



وأضاف: "علينا أن نتذكر أن الدوائر العقارية هي جزء اساسي من الموارد التي تتكلّ عليها الدولة، ونريد تحسينها بغية تغذية الخزينة . اعرف أنكم تعاونون من نواقص في العاملين، وتعملون بظروف صعبة، وهذا ما نعمل على تحسينه وإيجاد حلول للنواقص التي لديكم".



وكشف: " ما أريد أن أعلمكم به أننا في طور تلزيم معدات لتغيير واقع المكننة وهناك مناقصة يجري لها بتمويل من الاوروبي والبنك الدولي بصفة هبة وسنعمل على أن يكون هناك تواصل بين المواطن والادارة يكون فيها قادرا على الاستغناء عن الحضور شخصياً الى الدوائر، انما يحل العديد من شؤونه عبر الـ online وهذا من احد الأهداف التي وتسعى اليها".



وطلب جابر " من كل أمين سجل عقاري ان يرسل اليه او الى المديرة العامة للشؤون العقارية تقريرا ً مفصلاً عن ادارته يشمل ما لديه من لوازم ومن نقص في الموظفين وما هي حاجته كي يستطيع أن يؤدي خدمة أفضل للمواطنين".



وأشار "الى ان الوزارة في طور معالجة الأبنية والمراكز، حيث هناك ازدجام كبير في بعض المناطق كبعبدا التي تضم دوائر والشوف وعاليه، فما نقوم به هو بنقل أمانة سجل الشوف الى الشوف وعاليه الى تخفيفاً للازدحام وتخفيفاً عن عناء انتقال الناس. كذلك نعمل في وجزين وفي صور حيث تم نقل امانة سجل جزين من صيدا الى جزين ونعمل الى نقل امانة صور الى صور لمنح فسحة اكبر للناس في صيدا والزهراني لانجاز معاملاتهم."



وختم "النوايا لتحسين هذه الدوائر موجودة وسأكون في تعاون دائم وبينكم ، وآمل أن ننجح سوياً في معالجة هذا الموضوع".