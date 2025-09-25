إستنفار امني في بيروت (الجمهورية)

رعى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلًا بقائمقام الهرمل هبة زعيتر افتتاح قصر بلدي تم بناؤه حديثا في بلدة السعيدة غربي بعلبك، حضر الافتتاح مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعير، مدير مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل عباس الديراني ،رئيس بلدية السعيدة مشرف الحاج يوسف، قادة امنيين، رؤساء بلديات اعضاء مجالس بلدية مخاتير وفعاليات.
نوّه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً إياه بـ"الحكيم، والجريء، والشجاع" لرفضه مواقف المبعوث الأميركي توم برّاك، ورفض أي محاولة لتحويل المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى "حرس حدود" أو جعل سلاحها أداة "للإرضاء أو الفتنة".
