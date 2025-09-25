حلول مرضيّة للعاملين في القطاع العام (اللواء)

حسب مصادر ليست بعيدة عن أجواء أن ما صدر عن الموفد لا ينسجم تماماً مع رؤية الفريق الذي يعمل على في .



يدور نقاش جدّي بين فريق وزاري من أجل إيجاد حلول مرضية لكافة العاملين في القطاع العام..



موظف بارز يتخوف من عرقلة تسميته لمركز مرموق في تعيينات ، على خلفية الصراعات المحلية والشخصية.