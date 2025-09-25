برّاك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء دولته

قال المبعوث الأميركي : "تواصل دعم جهود لإعادة بناء دولته،

وإيجاد السلام مع جيرانه، ومواصلة سعيه إلى حل اتفاقية وقف الأعمال العدائية التي وقعتها مؤخرًا في تشرين الثاني 2024"، مؤكدًا في تغريدة على منصة "أكس": "بما في ذلك نزع سلاح " ".