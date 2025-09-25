"حزب الله" يصرّ على إضاءة صخرة الروشة (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

افادت معلومات لصحيفة "النهار" أنّ " " يواصل استعداداته لنشاط ، وهو، رغم كل الاتصالات، يصرّ على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة بصورتي وهاشم . وقال مصدر مقرّب من "حزب "، "إنّ البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروشة حضوراً لافتاً لعشاق ومحبي الشهيد وإن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة".