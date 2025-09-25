الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"حزب الله" يصرّ على إضاءة صخرة الروشة (النهار)

2025-09-25 | 02:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حزب الله&quot; يصرّ على إضاءة صخرة الروشة (النهار)
"حزب الله" يصرّ على إضاءة صخرة الروشة (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

افادت معلومات لصحيفة "النهار" أنّ "حزب الله" يواصل استعداداته لنشاط اليوم، وهو، رغم كل الاتصالات، يصرّ على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة الروشة بصورتي حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وقال مصدر مقرّب من "حزب الله"، "إنّ البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروشة حضوراً لافتاً لعشاق ومحبي الشهيد السيد حسن نصر الله وإن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة".
مقالات ذات صلة
"حزب الله" يصرّ على إضاءة صخرة الروشة (النهار)

محليات

حزب الله

صخرة الروشة

بيروت

ذكرى اغتيال

نصرالله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!
مقاولو الأنقاض يضاعفون أرباحهم (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة
02:51

افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة

رعى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلًا بقائمقام الهرمل هبة زعيتر افتتاح قصر بلدي تم بناؤه حديثا في بلدة السعيدة غربي بعلبك، حضر الافتتاح مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعير، مدير مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل عباس الديراني ،رئيس بلدية السعيدة مشرف الحاج يوسف، قادة امنيين، رؤساء بلديات اعضاء مجالس بلدية مخاتير وفعاليات.

02:51

افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة

رعى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلًا بقائمقام الهرمل هبة زعيتر افتتاح قصر بلدي تم بناؤه حديثا في بلدة السعيدة غربي بعلبك، حضر الافتتاح مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعير، مدير مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل عباس الديراني ،رئيس بلدية السعيدة مشرف الحاج يوسف، قادة امنيين، رؤساء بلديات اعضاء مجالس بلدية مخاتير وفعاليات.

بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!
02:31

بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!

نوّه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً إياه بـ"الحكيم، والجريء، والشجاع" لرفضه مواقف المبعوث الأميركي توم برّاك، ورفض أي محاولة لتحويل المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى "حرس حدود" أو جعل سلاحها أداة "للإرضاء أو الفتنة".

02:31

بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!

نوّه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً إياه بـ"الحكيم، والجريء، والشجاع" لرفضه مواقف المبعوث الأميركي توم برّاك، ورفض أي محاولة لتحويل المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى "حرس حدود" أو جعل سلاحها أداة "للإرضاء أو الفتنة".

مقاولو الأنقاض يضاعفون أرباحهم (نداء الوطن)
01:19

مقاولو الأنقاض يضاعفون أرباحهم (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن" في اسرارها:

01:19

مقاولو الأنقاض يضاعفون أرباحهم (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن" في اسرارها:

يحدث الآن

اخترنا لك
افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة
02:51
بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!
02:31
مقاولو الأنقاض يضاعفون أرباحهم (نداء الوطن)
01:19
برّاك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء دولته
01:05
برّاك: الولايات المتحدة تشدد على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله
01:00
برًاك: الولايات المتحدة تؤكد دعمها لجهود لبنان في إعادة بناء دولته
00:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025