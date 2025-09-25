فعالية "الصخرة".. مراسلة الجديد من قلب الحدث

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".
أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على الكورنيش البحري.