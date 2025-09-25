الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

محاولة تزوير الحقائق لا تُجدي نفعاً.. بيان جديد لـ "حزب الله"!

2025-09-25 | 07:24
محاولة تزوير الحقائق لا تُجدي نفعاً.. بيان جديد لـ &quot;حزب الله&quot;!
محاولة تزوير الحقائق لا تُجدي نفعاً.. بيان جديد لـ "حزب الله"!

أصدرت وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله البيان التالي:‏

يهمنا أن نعبّر عن ترحيبنا بإقدام عدد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى ‏سائر ‏المجموعة العربية والإسلامية والدولية التي سبق واعترفت بفلسطين كدولة، ومع أن مثل هذه ‏الخطوة ‏تأتي متأخرة بفارق سنوات أو عقود غير أنها تأتي في سياق التأكيد على أن القضية ‏الفلسطينية هي ‏قضية حيّة ويستحيل دفنها أو طيّ صفحتها.‏

وصحيح أن موجة الاعترافات الجديدة سوف لن يكون لها أي تأثير مباشر وعملي على الأوضاع ‏التي ‏يعانيها الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الشتات وخصوصاً ما يتعرض ‏له قطاع غزة ‏من حملة إبادة منظمة على مدى ما يقارب العامين لكن العالم بات يدرك تماماً أن ‏سياسة التجاهل وإدارة ‏الظهر لهذه القضية العادلة بل ومحاولة طمس الوقائع وتزوير الحقائق لا ‏تجدي نفعاً، وأن اليقظة ‏المستجدة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية حيال ما يجري على أرض ‏فلسطين لم تأتِ إلاّ بسبب تفاقم ‏المعاناة والآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني فيما يمكن أن ‏يعتبر أسوأ كارثة إنسانية في العالم ‏المعاصر، وكذلك بفضل صمود هذا الشعب وعدم رضوخه ‏لمخططات التهجير والإبادة، وبفضل ما أظهره ‏من مقاومة استثنائية لآلة حرب وإجرام صهيونية ‏مدعومة من قوى عالمية مستكبرة تتقدمها الولايات ‏المتحدة الأميركية.‏

إننا إذ نثمن هذه الخطوات ندعو المجتمع الدولي وكل القوى العالمية على تنوع اتجاهاتها لأن ‏تتحمل ‏مسؤولياتها وتنحو باتجاه خطوات أكثر فاعلية وتأثيراً بهدف وقف مجازر الإبادة التي ‏يمارسها العدو ‏الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وإنهاء مخطط التجويع والحصار ‏والوقوف في وجه ‏مشروع التهجير الذي تمارسه الحكومة الصهيونية ضد أكثر من مليوني إنسان ‏يعيشون في أسوأ ‏ظروف إنسانية داخل قطاع غزة.‏

وفي هذا السياق فإننا إذ نحيي الحملة الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة ونثمن عالياً الجهد ‏الذي ‏يقومون به لتسيير الأسطول البحري لكسر الحصار، وكما نحيي كل عشاق الحرية ‏والمؤمنين بعدالة ‏القضية الفلسطينية المشاركين في هذا الأسطول نعلن إدانتنا الكاملة لأعمال ‏الاعتداء والترهيب التي ‏يمارسها العدو الصهيوني ضد قطع الأسطول والنشطاء المشاركين فيه بما ‏يجعل هذه الانتهاكات وسيلة ‏من وسائل القرصنة والبلطجة المنظمة تتم ممارستها على مرأى ‏ومسمع من العالم.‏

إننا نطالب الدول التي يسير الأسطول البحري في مياهها الإقليمية أو قريباً منها بأن تعمل بجد ‏على ‏حمايته ومنع الاعتداء عليه أو إلحاق الأذى بالرواد المشاركين فيه، وبإدانة السلوك ‏الصهيوني ‏والتحذير من العواقب الوخيمة المترتبة عليه.‏
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، وضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله وعبر الليزر ظهر أصبع "السيد" على الصخرة.

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، وضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله وعبر الليزر ظهر أصبع "السيد" على الصخرة.

لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على الكورنيش البحري.

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على الكورنيش البحري.

