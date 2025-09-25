حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".



