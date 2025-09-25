الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين

2025-09-25 | 08:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين
حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين
مقالات ذات صلة
حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين

محليات

دعوته

للمشاركة

فعالية

"إضاءة"

الروشة

بصورتي

نصرالله

الدين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسمياً.. حزب الله ماضٍ بفعالية "إضاءة" الصخرة!
معلومات الجديد: من المرجح أن يقوم رياض سلامة بتسديد الكفالة والخروج من السجن

اقرأ ايضا في محليات

بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
13:01

بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

13:01

بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس" أن ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة
Play
12:48

شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، وضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله وعبر الليزر ظهر أصبع "السيد" على الصخرة.

12:48

شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، وضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله وعبر الليزر ظهر أصبع "السيد" على الصخرة.

لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)
12:06

لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على الكورنيش البحري.

12:06

لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)

أضاء حزب الله صورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على الكورنيش البحري.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
13:01
شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة
12:48
لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)
12:06
إضاءة صخرة الروشة بصورة رفيق وسعد الحريري يتوسطهم السيد حسن نصرالله
12:00
إضاءة صخرة الروشة بصورة للسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين
11:56
بالفيديو: السلاح مقابل الصخرة!
11:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025