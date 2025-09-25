انتخاب المغتربين مؤجَّل..وخوف من "الخرق الشيعي"

في الوقت الذي انشغلت فيه الاوساطُ السياسية باضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة، برزت عناوين سياسية لافتة حول وغزة.

داخليا وصفت مصادرُ نيابيةٌ عدمَ ادراج انتخاب المغتربين بندا على جدول اعمال يومَ الاثنين، بانه اصبح اكثرَ من تعطيل سياسي وتحوّل الى خوف حقيقي من نتائج الانتخابات المقبلة ومن خرقٍ ، وبالتالي فانَّ هذا الخوفَ هو اساسُ امتناعِ رئيس المجلس وفريقِه السياسي عن البَدء بتنفيذ الاصلاحات في قانون الانتخاب لان اقتراعَ المغتربين هو مقدمةٌ لتنفيذ الاصلاحات الاخرى كالميغا سنتر والبِطاقة الممغنطة .

اقليميا ، برزت ملامح خطة الحل في غزة في اجتماع الرئيسِ الامريكي مع قادةِ والاسلامية، وما نُشر عنها في موقع اكسيوس انها خُطةٌ من إحدى وعشرين نقطةً واولى مبادئها اطلاقُ سراح الرهائن ووقفٌ دائم لاطلاق النار والانسحابُ التدريجي الاسرائيلي من القطاع وتَضمَّنتِ الخطةُ مستقبلَ حُكم القطاع بما فيه نشرُ قواتٍ فلسطينية وعربية وانتقالُ الحُكم الى .