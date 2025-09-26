الأخبار
في ذكرى محاولة الاغتيال.. القوات تكرم مي شدياق

2025-09-26
في ذكرى محاولة الاغتيال.. القوات تكرم مي شدياق
في ذكرى محاولة الاغتيال.. القوات تكرم مي شدياق

بدعوة من جهاز الإعلام والتواصل في "القوّات اللبنانية"، وبرعاية رئيس الحزب سمير جعجع، أُقيم احتفال لمناسبة الذكرى العشرين لمحاولة اغتيال الوزيرة والإعلامية مي شدياق حضر الاحتفال النائب غسّان حاصباني ممثلاً رئيس الحزب، والنواب: أشرف ريفي، غياث يزبك، نزيه متّى، وسعيد الأسمر، الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق إدي أبي اللمع، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبّور، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحزبية.

وقالت الشدياق: منذ ذلك اليوم أحمل في جسدي بصمات داعشيتهم وأعيش جلجلة آلام لا تستكين. لكن عزيمتي زادت صلابة، وإرادتي أزهرت قوة. الرب دعاني لأحمل الصليب بفرح وأحوّله إلى علامة رجاء".

أسّست مؤسّسة مي شدياق كفعل إيمان بأن الشر لا ينتصر على الخير. اليوم نظام الأسد الذي قهرنا فرّ إلى مزبلة التاريخ، وحزب الله ينهار مشروعه وينكشف خطابه. خير له أن يتخلى عن مغامراته قبل أن يجر لبنان إلى الانتحار. مسيرة العبور إلى الدولة انطلقت، وقد دفعنا ثمنها غالياً من دماء الشهداء ومن جسدي أنا شخصياً".
وختمت:"لا قهر يدوم ولا ظلم يبقى. تضحياتنا ستثمر، ولبنان سيبقى رمز الفرح والحرية، وسيعود الاستقرار يوماً ما".




 
 
