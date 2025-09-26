في ذكرى محاولة الاغتيال.. القوات تكرم مي شدياق

وقالت الشدياق: منذ ذلك أحمل في جسدي بصمات داعشيتهم وأعيش جلجلة آلام لا تستكين. لكن عزيمتي زادت صلابة، وإرادتي أزهرت قوة. الرب دعاني لأحمل الصليب بفرح وأحوّله إلى علامة رجاء".

أسّست مؤسّسة مي شدياق كفعل بأن الشر لا ينتصر على الخير. اليوم نظام الذي قهرنا فرّ إلى مزبلة التاريخ، وحزب ينهار مشروعه وينكشف خطابه. خير له أن يتخلى عن مغامراته قبل أن يجر إلى الانتحار. مسيرة العبور إلى الدولة انطلقت، وقد دفعنا ثمنها غالياً من دماء ومن جسدي أنا شخصياً".

وختمت:"لا قهر يدوم ولا ظلم يبقى. تضحياتنا ستثمر، ولبنان سيبقى رمز الفرح والحرية، وسيعود الاستقرار يوماً ما".











